La ensalada de langostinos de Cooking Marga: la receta más fresca para este verano
La creadora de Cooking Marga apuesta por una combinación de ingredientes frescos y una vinagreta cítrica que convierte esta ensalada en una opción perfecta para los días de calor.
Cuando llegan las altas temperaturas, apetecen recetas ligeras, rápidas y llenas de sabor. Marga Quetglas, creadora de Cooking Marga, propone una elaboración perfecta para los días de playa, las salidas en barco o cualquier comida al aire libre: una refrescante ensalada de langostinos con mango, aguacate y edamame.
Se trata de una receta muy sencilla, sin complicaciones, en la que el producto fresco es el gran protagonista. El dulzor del mango contrasta con la cremosidad del aguacate y el sabor de los langostinos, mientras que el edamame aporta textura y un extra de proteína vegetal.
Ingredientes
- 250 g de langostinos cocidos y pelados
- 2 aguacates
- 1 mango
- 250 g de edamame
- 1 lima
- ½ limón
- Cilantro fresco al gusto
- Sal en escamas
- 1 cucharadita de mostaza dulce
- 1 cucharadita de miel
- Aceite de oliva virgen extra
- Pimienta negra recién molida
Elaboración
El primer paso consiste en preparar el edamame. Si se compra congelado, basta con hervirlo un par de minutos antes de retirar las semillas de las vainas.
Mientras tanto, se pelan y se cortan en dados tanto el mango como los aguacates. A continuación, se incorporan al bol junto con el edamame, los langostinos cocidos y un buen puñado de cilantro fresco picado.
Para el aliño, se mezcla el zumo de una lima con el de medio limón, una cucharadita de miel, otra de mostaza dulce, sal en escamas, pimienta negra recién molida y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Solo queda verter la vinagreta sobre la ensalada, mezclar bien y servir.
El resultado es un plato colorido, muy refrescante y lleno de matices, ideal para preparar con antelación y disfrutar bien frío. Una receta saludable, fácil de transportar y perfecta para convertirse en uno de los imprescindibles del verano.
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