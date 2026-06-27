Tarima Ice, vino que se bebe con hielo

Catavinos presenta Tarima Ice, una propuesta de Bodegas Volver concebida expresamente para servirse con hielo y responder a una forma de consumo cada vez más demandada, especialmente entre el público extranjero.

El vino, elaborado por Rafael Cañizares, parte de la idea sencilla e innovadora de crear un blanco fresco, vivo y equilibrado que mantenga su personalidad incluso cuando se disfruta con hielo. Esta línea de trabajo apunta a una evolución en el consumo de blancos, más informal, refrescante y adaptada al clima mediterráneo.

Tarima Ice es un Macabeo de D.O.P. Alicante procedente de viñedos situados en Pinoso, a una altitud de entre 650 y 700 metros. La vendimia temprana, realizada en agosto, permite preservar la acidez natural de la uva y reforzar su perfil fresco. La elaboración en depósitos de acero inoxidable y la fermentación a baja temperatura ayudan a conservar la expresión aromática de la variedad y un ligero carbónico natural.

En copa presenta un color amarillo pálido brillante. En nariz destacan aromas de fruta blanca, como manzana, melón y membrillo, acompañados de matices cítricos de pomelo. En boca se muestra fresco, ligero y equilibrado, con un final limpio y refrescante.

Con Tarima Ice, Catavinos ofrece una referencia veraniega, de terraza y aperitivo, para un consumidor que busca vinos accesibles y actuales. Una manera distinta de degustar un blanco. Con hielo y frescura.