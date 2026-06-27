Opmallorcamar incorpora el distintiu oficial de Producte Local a les etiquetes del peix i marisc comercialitzat sota la marca Millorquín
La nova identificació reforça la informació que rep el consumidor i facilita la identificació del peix i marisc capturat a Mallorca
Les etiquetes de traçabilitat que Opmallorcamar incorpora als seus productes pesquers comercialitzats sota la marca col·lectiva Millorquín ja inclouen el nou logotip oficial de Producte Local de les Illes Balears impulsat pel Govern de les Illes Balears.
Aquesta incorporació suposa una passa més en l’aposta de l’organització per la transparència, la traçabilitat i la promoció del peix i marisc de proximitat. Les etiquetes, que ja ofereixen informació detallada sobre l’espècie, el pes, la data de captura, el mètode de pesca, la zona de captura i l’origen del producte, incorporen ara un distintiu visual que permet identificar de manera encara més clara que es tracta d’un producte local de les Illes Balears.
La marca Millorquín, creada per Opmallorcamar l’any 2020, identifica el peix i marisc fresc procedent de la pesca costanera i artesanal de Mallorca, capturat amb mètodes tradicionals i sota criteris de sostenibilitat. Entre els seus objectius hi ha facilitar al consumidor la diferenciació del producte pesquer local davant d’altres productes procedents d’altres mercats, alhora que garanteix els màxims estàndards de qualitat, frescor i traçabilitat.
El president d’Opmallorcamar, Pedro Mercant, ha destacat que «les etiquetes de traçabilitat són una eina fonamental perquè el consumidor conegui l’origen exacte del producte que compra. Amb la incorporació del logotip oficial de Producte Local feim una passa més per reforçar aquesta informació i donar encara més visibilitat al peix i marisc capturat pels nostres pescadors».
Mercant ha afegit que «la confiança del consumidor es construeix amb informació clara i verificable. Aquest nou distintiu permet identificar d’una manera ràpida i senzilla que es tracta d’un producte local, capturat a les nostres aigües i comercialitzat amb totes les garanties de traçabilitat».
Les noves etiquetes ja s’estan implantant progressivament en els productes comercialitzats per Opmallorcamar i permeten reforçar la presència del distintiu de Producte Local en un sector estratègic per a l’economia blava i el manteniment de l’activitat pesquera professional de Mallorca.
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