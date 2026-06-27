«Nuestro trabajo consiste en crear momentos que las personas recuerden durante años»

-Para quienes aún no conocen Exclusive Catering, ¿cómo presentaría la empresa y qué tipo de servicios ofrece?

-Exclusive Catering es una empresa mallorquina creada por un equipo joven que empezó con muchas ganas de hacer las cosas de otra manera. Nacimos en la isla y eso se nota en nuestra forma de trabajar, en el cariño que ponemos en cada proyecto y en la manera en que entendemos la gastronomía y los eventos. Aunque mucha gente nos conoce por las bodas, hoy trabajamos también en eventos corporativos, celebraciones privadas, presentaciones de marca y todo tipo de acontecimientos donde la gastronomía y el servicio tienen un papel protagonista. No entendemos el catering como simplemente dar de comer; para nosotros es crear una propuesta que emocione y deje un buen recuerdo en quienes la viven.

-¿Cómo nace Exclusive Catering?

-Nació en 2013. Toni y yo éramos jóvenes con muchas ganas de emprender y con la idea clara de crear un catering diferente, cuidado y atento al cliente. Queríamos que la calidad del producto, el servicio y la organización estuvieran al mismo nivel. Con el paso de los años nuestros caminos profesionales se separaron y hoy sigo al frente de la empresa junto a mi mujer, Estefanía, que ha formado parte del proyecto desde el primer día y ha sido una pieza fundamental en su crecimiento. Seguimos aquí, día tras día, con la misma pasión del principio y con la satisfacción de haber convertido aquella idea inicial en una realidad.

-¿Cuáles fueron los primeros eventos que marcaron el inicio de la empresa?

-Los primeros años estuvieron llenos de pequeños retos que para nosotros eran enormes. Cada boda y cada evento suponían una oportunidad para demostrar quiénes éramos y todo lo que queríamos aportar. Recuerdo especialmente esas primeras bodas en las que todavía estábamos construyendo nuestra identidad, pero ya teníamos muy claro que queríamos apostar por el producto local, por el trato directo y por una cocina que hiciera sentir a cada cliente, fuese de aquí o no, la esencia de la isla. Cada recomendación que recibíamos era un impulso enorme y nuestro mejor escaparate.

-¿Cómo ha evolucionado Exclusive Catering desde sus comienzos hasta hoy?

-Hemos pasado de ser un proyecto emprendedor a convertirnos en una empresa consolidada que trabaja en algunas de las fincas y espacios más importantes de Mallorca. Hemos crecido en equipo, en infraestructura y en capacidad organizativa, pero seguimos manteniendo la misma filosofía del primer día: tratar cada evento como único. Hoy contamos además con un departamento interno de organización, una logística muy desarrollada y un equipo humano extraordinario que hace posible que todo funcione.

-¿Qué cree que les ha permitido consolidarse en un sector tan competitivo como el del catering y los eventos en Mallorca?

-Creo que la constancia y la autenticidad. En este sector no existen los atajos. Solo tienes una oportunidad para hacerlo bien y cada evento habla de ti. Hemos trabajado muy duro durante todos estos años, escuchando a nuestros clientes, aprendiendo de cada celebración y rodeándonos de un equipo que comparte nuestra forma de entender la excelencia. También creemos mucho en el producto de la isla y en su gastronomía, y eso nos ha ayudado a construir una propuesta con identidad propia. La confianza que depositan en nosotros muchas parejas, empresas y organizadores es el resultado de ese trabajo diario.

-¿Cómo definiría la filosofía gastronómica de Exclusive Catering?

-Nuestra cocina busca el equilibrio entre tradición e innovación. Nos gusta respetar el producto, darle protagonismo y presentarlo de una forma actual, sin perder nunca la esencia de lo que somos. Queremos que cada plato tenga sentido y que el sabor sea siempre el protagonista. Nos emociona trabajar recetas vinculadas a la isla, reinterpretarlas con nuestro toque y hacer que cada cliente descubra o redescubra la gastronomía mallorquina de una forma especial.

-¿Qué papel juega el producto local y la cocina mediterránea en sus propuestas?

-Mallorca tiene una despensa extraordinaria y sería un error no aprovecharla. Trabajamos siempre que podemos con producto de proximidad y con proveedores locales porque creemos en el valor de nuestro entorno. Nos gusta poner en valor recetas que forman parte de nuestra memoria gastronómica y darles nuestro guiño personal para que brillen en cada evento. Nuestra cocina tiene una clara base mediterránea, aunque también incorporamos técnicas e influencias internacionales que enriquecen la propuesta. Queremos que tanto quien vive aquí como quien nos visita disfrute de la gastronomía de la isla, con una mirada actual y cuidada. Nuestro chef Rodrigo Gutiérrez aporta además una visión muy personal gracias a su formación y experiencia internacional.

-¿Cómo trabajan el proceso de preparación de cada evento?

-Todo empieza escuchando al cliente. Queremos conocer qué busca, qué quiere transmitir y cómo imagina ese día. A partir de ahí diseñamos una propuesta personalizada y nuestro equipo le acompaña durante todo el proceso, desde la planificación inicial hasta el último minuto. Detrás hay meses de coordinación entre cocina, logística, organización y sala para que, cuando llegue el gran día, todo fluya con naturalidad.

-¿Qué cree que diferencia a Exclusive Catering de otras propuestas del sector?

-Creo que nuestra implicación. No entendemos los eventos como un trabajo más. Nos involucramos personalmente en cada proyecto y se nota. Además, ofrecemos un servicio muy completo porque unimos gastronomía, organización, logística y coordinación en un mismo equipo. Para nosotros el éxito está en que el cliente pueda disfrutar sabiendo que todo está bajo control, con la tranquilidad de estar en manos de una empresa comprometida con hacer las cosas bien.

-¿Cuál es la parte más compleja de un catering que normalmente no se ve?

-Horarios milimetrados, transporte de material, montaje, coordinación con otros proveedores, cocina, personal de sala, climatología, imprevistos… Un evento puede implicar semanas de preparación y cientos de pequeñas decisiones que el invitado no llega a ver. Y precisamente ese es nuestro objetivo: que todo parezca fácil y que la celebración se disfrute sin preocuparse por nada.

-Después de estos años de trayectoria, ¿qué tipo de evento o momento recuerda con especial cariño?

-Es difícil quedarse con uno solo. Hemos tenido la suerte de formar parte de cientos de historias muy especiales. Personalmente me emociona cuando una pareja vuelve años después para celebrar otro momento importante con nosotros o cuando una empresa repite una y otra vez porque confía plenamente en nuestro equipo. Esa fidelidad es probablemente el mayor reconocimiento que podemos recibir.

-¿Qué le gustaría que el público asociara con el nombre de Exclusive Catering?

-Me gustaría que cuando alguien escuche “Exclusive Catering” piense en confianza, profesionalidad y en una empresa mallorquina hecha con esfuerzo y mucho trabajo. Que sepa que detrás hay un equipo comprometido, profesional y próximo, que cuida cada proyecto como si fuera suyo. Al final, más allá de la gastronomía, nuestro trabajo consiste en crear momentos que las personas recuerden durante muchos años.