La elegancia del rosado mediterráneo

En los meses en los que el calor aprieta y se impone una manera más fresca y ligera de disfrutar el vino, el rosado encuentra su mejor momento. Es en este contexto donde destaca Rosa de Boet, un vino que encarna con precisión el carácter mediterráneo desde la bodega Tianna Negre.

Elaborado a partir de Syrah y Callet, este rosado pálido apuesta por la finura y la sutileza, alejándose de perfiles más intensos para centrarse en la elegancia y el equilibrio. Su tonalidad delicada ya anticipa un estilo cuidado, pensado para ofrecer una experiencia refinada desde el primer sorbo.

Uno de los aspectos clave de Rosa de Boet es su elaboración. Con un rendimiento del prensado limitado al 50%, se requieren aproximadamente dos kilos de uva para obtener una botella. Este proceso, más exigente y selectivo, tiene un impacto directo en el resultado final: un vino extremadamente fino en boca, con una textura sedosa y una ausencia casi total de amargor.

En cata, se presenta sabroso, con una buena longitud que invita a seguir bebiendo, y con esa frescura vibrante tan característica de los vinos mediterráneos bien trabajados. Es un rosado que no busca protagonismo excesivo, sino que seduce desde la precisión y la armonía.

Ideal para disfrutar en estos días de calor, Rosa de Boet se adapta con facilidad a múltiples momentos: desde un aperitivo al atardecer hasta una comida ligera junto al mar. Un vino que demuestra que la delicadeza, cuando se trabaja con rigor, puede ser uno de los mayores placeres del verano.