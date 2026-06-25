Santa Chiara, única pizzería balear en 50 Top Pizza, celebra la Pizza Week Spain con Santi Taura

Una experiencia gastronómica que conecta las tradiciones culinarias de dos territorios, y una manera de entender la pizza que va más allá de su formato convencional. La Contemporary Night Santi Taura x Santa Chiara que se celebra esta noche en Santa Chiara Raimundo (C/ Can Salat, 2) situará esta popular receta en un terreno más gastronómico, creativo y ligado al producto local. El evento se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo de la Pizza Week Spain 2026 que organiza la guía internacional 50 Top Pizza.

La propuesta con la que Santa Chiara celebra la Pizza Week Spain 2026 fusiona la pizza napoletana contemporánea con la identidad gastronómica mallorquina. Para ello Santa Chiara ha contado con el chef mallorquín Santi Taura con quien ha elaborado la carta especial que se presentará hoy durante la Contemporary Night.

Santa Chiara, Santi Taura y Rosa Blanca

De la mano de Santa Chiara y Santi Taura, la pizza se convierte en un soporte para trabajar la memoria culinaria, el territorio y la alta cocina desde una mirada actual. La colaboración con Rosa Blanca, presente también en el evento, refuerza el carácter local y mediterráneo de una noche pensada para celebrar la pizza desde Mallorca, uniendo producto, creatividad y disfrute.

Santa Chiara, única pizzería balear seleccionada por la prestigiosa guía 50 Top Pizza, demuestra con esta velada especial que la pizza puede ir mucho más allá de su formato tradicional: puede ser una experiencia gastronómica, una conexión entre Mallorca e Italia y una forma diferente de contar la cocina local.

La Contemporary Night Santi Taura x Santa Chiara fusiona la pizza napoletana contemporánea con la identidad gastronómica mallorquina. / .

¿Conoces Santa Chiara? Aquí puedes probar sus pizzas y pastas

Santa Chiara nació hace cinco años en Palma de la mano de Dani y Fede. Su concepto, novedoso en la isla, es el resultado de mezclar el producto local con sus raíces napoletanas. Santa Chiara está especializada en pizza contemporánea, pastas frescas y dulces de la Campania. Puedes pobrar sus delciosas propuestas en tres locales situados en palma: Plaza Fortí 3, de martes a domingo y de 18:30 a 23:00. En Blanquerna, 8, de lunes a domingo, de 13:00 a 15:30 y de 19:30 a 23:00. En plaza Raimundo Clar, de lunes a domingo, de 13:00 a 15:30 y de 19:30 a 23:00.

Esta sábado 27 de junio podrás degustar la propuesta de Santi Taura y Santa Chiara. / .

La Pizza Week Spain 2026

La Pizza Week Spain es el evento gastronómico anual en torno a la pizza organizado por la prestiogiosa guía 50 Top Pizza y en el que Santa Chiara tiene un papel destacado con importantes citas como la Contemporary Night Santi Taura x Santa Chiara que se celebra este sábado. La Pizza Week Spain se celebra en 17 ciudades españolas y en la misma participan un total 59 establecimientos. Entre el 22 yel 28 de junio se llevan a cabo diferentes actividades gastronómicas como menús exclusivos, showcooking o maridajes especiales.

Santa Chiara es la única pizzería balear seleccionada por la prestigiosa guía 50 Top Pizza. Además de la Contemporary Night, también ha organizado la Opening Party que se celebró el 22 de junio para dar la bienvenida a la Pizza Week Spain en Palma.

La fiesta se celebró en Santa Chiara de la plaza del Fortí, 3, y en la misma se pudo degustar la pizza napoletana elaborada por Santa Chiara y el Aperitiu de Casa Eva. Las dos tradiciones mediterráneas que combinaron a la perfección tejiendo puentes de sabor entre Mallorca y Nápoles.