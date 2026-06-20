Vida Meva, el restaurante de menú favorito de los cocineros de Mallorca

Lo primero que uno ve, antes incluso de cruzar el umbral de la puerta, es un árbol. La autora es Martina, la hija de Toni Martorell y Noelia Vidal. El árbol tiene raíces grandes, tronco firme y, como colofón, unas hojas vistosas y coloridas hechas con las yemas de los dedos. Sus padres, que podrían haber colgado el dibujo en la nevera como cualquier hijo de vecino, prefirieron convertirlo en el estandarte del proyecto de sus vidas.

Visto con calma, ese dibujo resume bastante bien la casa de comidas que representa: Vida meva —"mi vida", en catalán— representa las raíces, el color y la presencia. Toni y Noelia no tienen un restaurante —que también—, ellos tienen su vida puesta sobre los manteles, y repartida entre los fogones y la sala. Él cocina y ella lidera el comedor y, entre los dos, sostienen ese pequeño milagro cotidiano que es dar de comer bien —muy bien, de hecho— por 24€.

Dos entrantes a elegir, tres platos principales y dos postres. Un menú de los de toda la vida en la forma, y de los que ya casi no quedan en el fondo.Mientras que el producto es sencillo, las elaboraciones son de las que piden tiempo, oficio y madrugón. A las siete de la mañana se abre la barrera de Vida meva, estampada con el logo del restaurante por Bruno Fosh, hijo del cocinero con el que Toni se curtió durante muchos años, para cocinar y preparar cada elaboración. De esa cocina sin prisa salen sus dos grandes señas de identidad. Los arroces, marchados al momento, y la pasta casera. Para el resto de platos, el calendario manda ya que utilizan siempre producto de temporada.

El mes de junio nos ha premiado con un tumbet con huevo frito y una “panada” de atún y trampó, con unos ñoquis de patata con pesto de albahaca y tomates secos o unas carrilleras de cerdo con tatín de albaricoque. Absolutas delicias entre las que es imposible decidir. Toni adora cocinar y se nota en cada elaboración.

Pero si por algo se conoce Vida meva es por ser uno de los restaurantes preferidos de muchos cocineros y perfiles dedicados a la gastronomía. Es una especie de refugio para los amantes del buen comer. Una propuesta honesta que exuda oficio en cada paso. El secreto mejor guardado para los que seguimos disfrutando de un menú sin prisas en el centro de la ciudad.

Y como las cosas bien hechas nunca pasan desapercibidas, a su alrededor ha crecido una comunidad de acólitos que no fallan a su cita semanal: los compañeros de trabajo de los lunes, los jubilados de los martes, las amigas de los miércoles y así hasta llegar al viernes con su último pase. Cada jornada tiene su congregación, una pequeña liturgia de habituales que entran, saludan y se sientan donde siempre. Más que clientes, feligreses guiados por una fe que también es capaz de mover montañas.

Vida meva es un templo del buen comer levantado a fuerza de constancia, trato exquisito y una vocación descomunal. Un sitio donde el dibujo de Martina preside la entrada como un escudo familiar, y donde el nombre —Vida meva— resulta ser, al final, la receta entera.