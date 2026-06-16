Jaime Buades: “Queremos poner en valor el esfuerzo que supone quedarse y producir desde Baleares”

Cerveza Balear 1983 presentó el lunes en sus instalaciones de producción la iniciativa Compromís Balear, un proyecto que nace con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a las empresas que mantienen su actividad, producción y compromiso con las Islas Baleares.

La presentación sirvió también para que la compañía formalizara su compromiso de continuar produciendo en las islas, un acuerdo que quedó sellado previamente con la correspondiente escritura pública autorizada por el notario Carlos Acero Herrero, con sede en Marratxí.

Se trata de una decisión que pretende convertirse en el punto de partida de una iniciativa abierta a empresas, comercios, productores y entidades locales comprometidos con el desarrollo económico y social de Baleares.

El acto de presentación contó con la participación de Pilar Amate, consellera executiva de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca; de Alfons Gómez, director general de Industria y Polígonos Industriales del Govern balear; Antonio Jorge, director insular de Informática Municipal del Consell de Mallorca, así como representantes del tejido empresarial balear, quienes han podido conocer de primera mano los objetivos y el alcance de este proyecto.

Jaime Buades, cofundador de Cerveza Balear 1983, ha explicado que Compromís Balear nace “por una realidad que viene de lejos y que se está acentuando en nuestras islas; lo nuestro está dejando de ser nuestro”. En este sentido, ha señalado que “cada vez más productos y marcas vinculadas históricamente a Baleares han trasladado su producción fuera del archipiélago, pero se siguen comercializando aquí como si generaran valor en las islas”.

Buades defendió que Cerveza Balear 1983 quiere “poner en valor el esfuerzo que supone quedarse, producir y operar desde Baleares”. Por este motivo, subrayó que la compañía ha formalizado ante notario su compromiso de “mantener su estructura operativa y productiva en las islas para aportar valor, generar empleo y contribuir a que las próximas generaciones puedan seguir viviendo y trabajando en Baleares”.

El cofundador de Cerveza Balear 1983 destacóo además que Compromís Balear está abierto “a empresas, cooperativas, entidades y particulares que vivan en las islas, se sientan parte de ellas y quieran generar valor dentro del territorio”. Según señaló, el objetivo es que otras empresas puedan sumarse al sello “para demostrar que están comprometidas con lo de aquí” y para “visibilizar, a largo plazo, a quienes apuestan por producir, trabajar y crecer desde Baleares”.

Pilar Amate, consellera executiva de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, destacó que Cerveza Balear 1983 representa “un proyecto impulsado por jóvenes empresarios que han sido pioneros en apostar por el producto local y por asumir un compromiso público con Mallorca y con Baleares”.

En este sentido, subrayó que iniciativas como Compromís Balear adquieren especial relevancia “en un momento en el que algunas empresas salen de Mallorca o de Baleares y dejan de generar producto local, actividad económica y empleo en las islas”.

Amate agradeció a la compañía “el esfuerzo, la dedicación, la pasión y el trabajo” que hay detrás del proyecto y ha trasladado el apoyo del Consell de Mallorca para acompañar a Cerveza Balear 1983 en este compromiso. “Vais a tenernos siempre a vuestro lado para poder mantener ese compromiso en todo lo que podamos ayudar”, señaló.

Por su parte, Alfons Gómez, director general de Industria y Polígonos Industriale del Govern balear, destacó “la convicción, el espíritu y las ganas de seguir creciendo” de Cerveza Balear 1983, así como “la parte de compromiso” que representa la iniciativa presentada. En este sentido, señaló que “en Baleares hay mucho compromiso dentro de la industria, hay voluntad de seguir creciendo y hay ganas de poner en valor lo que se hace aquí”.

Gómez explicó también que se está trabajando en “un sello de producto elaborado en Baleares, con una distinción para cada isla”, con el objetivo de que el consumidor pueda identificar “qué productos están hechos aquí y cuáles no”. Según ha indicado, esta diferenciación permitirá “dar valor añadido al producto local” y ofrecer al consumidor la posibilidad de reconocer aquello que se produce realmente en Baleares. “Nos sumamos a este compromiso y hemos venido para firmarlo”, concluyó.

Red de empresas comprometidas con Baleares

Bajo el lema ‘Brindemos per lo nostro’, Compromís Balear nace con la vocación de reconocer y dar voz a todas aquellas empresas que mantienen su actividad productiva en las islas y que contribuyen, desde distintos sectores, al desarrollo económico, social y cultural de las islas.

A través de esta campaña, empresas, comercios, productores y entidades locales podrán adherirse al sello Compromís Balear, una declaración simbólica de apoyo a la economía local, al empleo de proximidad y al mantenimiento de la actividad productiva de Baleares.

La iniciativa aspira además a crear una red de empresas comprometidas con Baleares, favoreciendo la colaboración entre negocios locales y promoviendo el consumo de productos y servicios vinculados al territorio. Para ello, se desarrollarán distintas acciones de difusión, participación y visibilidad que permitirán dar a conocer el compromiso de las empresas adheridas y reforzar el orgullo de pertenencia al tejido empresarial balear.

Durante la presentación, los asistentes conocieron también las diferentes acciones previstas dentro de Compromís Balear, una iniciativa concebida para extender este compromiso a otros sectores económicos y generar una corriente de apoyo a las empresas que continúan apostando por crecer desde Baleares y para Baleares.

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La jornada concluyó con una visita a la fábrica de Cerveza Balear 1983, donde los asistentes pudieron conocer el proceso de elaboración de la cerveza y la actividad que la compañía desarrolla desde Mallorca desde hace más de cuatro décadas.