El postre mallorquín que vas a querer preparar todo el verano
Cooking Marga comparte una receta fácil y deliciosa para transformar la ensaimada en el postre estrella del verano.
Si hay un postre capaz de conquistar a todo el mundo, ese es el tiramisú. Pero ¿qué ocurre cuando le damos un toque mallorquín? La respuesta la tiene Cooking Marga con una receta sencilla, rápida y deliciosa que sustituye los tradicionales bizcochos italianos por uno de los productos más emblemáticos de nuestra gastronomía: la ensaimada.
El resultado es un postre cremoso, fresco y perfecto para los meses de calor. Además, es una forma ideal de aprovechar esas ensaimadas que han quedado del día anterior y darles una segunda vida en un dulce irresistible.
Ingredientes para 6 raciones
- 3 o 4 ensaimadas
- 1 vaso grande de café
- Un chorrito de coñac
- 2 huevos
- 250 g de queso mascarpone
- 4 cucharadas de azúcar
- Cacao puro en polvo
Con apenas unos pocos ingredientes y muy poco tiempo, tendrás listo un postre que sorprenderá a cualquier invitado.
Cómo preparar el tiramisú a la mallorquina
Preparar la base de ensaimada
Desmenuza las ensaimadas en un bol sin llegar a triturarlas por completo. Lo ideal es que queden trozos pequeños para que mantengan cierta textura.
Mezcla el café con un chorrito de coñac y vierte el líquido sobre la ensaimada hasta que quede bien empapada. Reserva mientras preparas la crema.
Elaborar la crema de mascarpone
Separa las claras de las yemas.
Monta las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Cuando estén firmes, añade dos cucharadas de azúcar y sigue batiendo unos segundos más.
En otro recipiente, bate las yemas con las dos cucharadas restantes de azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Añade el mascarpone y mezcla bien hasta conseguir una crema homogénea.
Conseguir una textura ligera y cremosa
Incorpora las claras montadas a la mezcla de mascarpone poco a poco y con movimientos envolventes. Este paso es fundamental para conseguir una crema aireada, suave y con una textura muy similar a una mousse.
Montar las raciones
Reparte una capa de ensaimada empapada en la base de cada vaso individual. Añade una capa generosa de crema de mascarpone y repite el proceso si quieres crear más capas.
Una vez montadas las seis raciones, termina espolvoreando cacao puro por encima.
Un clásico italiano con alma mallorquina
La clave de esta receta está en la ensaimada, que aporta una personalidad completamente distinta al tiramisú tradicional. El contraste entre el café, el mascarpone, el cacao y el sabor característico de la ensaimada da lugar a un postre original, sencillo y muy nuestro.
Además, al servirse frío, resulta especialmente apetecible durante los meses de verano, cuando buscamos postres ligeros, refrescantes y fáciles de preparar.
Un consejo para que quede todavía mejor
Aunque puede disfrutarse recién preparado, este tiramisú gana mucho si se deja reposar unas horas en la nevera antes de servirlo. Los sabores se integran mejor y la textura se vuelve todavía más cremosa.
Una receta fácil, rápida y con sabor a Mallorca que probablemente repetirás más de una vez este verano.
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