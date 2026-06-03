Café de tirador: el sistema australiano que solo podrás encontrar en una cafetería de Palma

En la barra de Hotto hay dos grifos de los que sale café de filtro, frío o caliente, al acercar la taza. Es un sistema llamado Freepour Batch, fabricado por la empresa australiana Six Simple Machines, y hasta donde se sabe, es la única cafetería en España que lo utiliza o por lo menos la primera en importarlo.

La idea llegó desde Sídney. Feli y Tati, la pareja argentina que dirige Hotto y Surry Hills en Palma, conocieron estos dispensadores en Single O, una cafetería de referencia en el barrio de Surry Hills que ya los tenía instalados. Cuando abrieron Hotto, decidieron traerlo.

El sistema funciona con termos japoneses de vacío que mantienen el café en condiciones óptimas de temperatura y frescura durante horas. Un sensor dosifica la cantidad exacta en cada servicio. La diferencia frente al método habitual de servir café de filtro desde una jarra o una botella está en la consistencia: cada taza sale igual, con la misma temperatura, la misma proporción y la misma calidad de extracción. Además, permite estandarizar recetas con precisión, algo especialmente útil en las versiones frías, donde las proporciones de café y leche determinan el resultado.

Una de esas versiones es el cold brew, café extraído en frío durante varias horas. El proceso elimina gran parte de la acidez y la amargura, y produce una bebida de sabor suave y con un dulzor natural que no necesita azúcar. El que probé al escribir estas notas estaba preparado con un blend de Brasil y Guatemala tostado por ellos mismos, con notas dulces y aterciopeladas, servido con peladura de naranja. En Hotto lo ofrecen también como Amsterdam Cold Brew, con leche de avena y sirope de dátiles.

El formato de grifo resulta llamativo (recuerda a una cerveza o a un vermú de tirador), pero además cumple una función real: mantiene el café en condiciones óptimas y, con dos tiradores disponibles, permite ofrecer distintas opciones de filtrado a la vez.