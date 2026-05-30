VEUS 2024: un vino hecho entre muchas manos, muchas miradas y muchas voces

Hay vinos que nacen en el viñedo. Otros, en la bodega. Y algunos, muy pocos, nacen también de las personas que los rodean.

VEUS 2024 es probablemente uno de los proyectos más especiales que hemos desarrollado en Tianna Negre en los últimos años. No solo por el vino en sí, sino por la manera en la que ha sido creado. Porque, por primera vez, decidimos abrir el proceso y compartirlo con quienes viven el vino cada día desde la sala, la restauración y el contacto directo con el cliente.

La idea surgió durante la edición 2025 de VINSPIRIT. Allí reunimos a restauradores y sumilleres de Mallorca y Menorca para hacer algo poco habitual: participar directamente en el ensamblaje de un vino que todavía estaba en crianza.

Sobre la mesa había cuatro variedades ecológicas cultivadas entre Binissalem y Consell y criadas en barricas de 500 litros: Escursac, Manto Negro, Callet y Gorgollassa. Cada participante trabajó con probetas, haciendo diferentes pruebas y buscando el equilibrio que consideraba más interesante. Después, se realizó una media entre todas las propuestas y de ahí nació el coupage final.

El resultado es un vino compuesto por un 28,57 % de Escursac, un 28,57 % de Manto Negro, un 28,57 % de Callet y un 14,29 % de Gorgollassa.

Más allá de los porcentajes, lo importante es que detrás de este vino hay conversaciones, criterios distintos, sensibilidades diferentes y muchas personas que han aportado algo suyo al resultado final. Por eso el nombre tenía que ser VEUS. Porque representa exactamente eso: voces.

La idea de participación también se ha trasladado al diseño de la etiqueta. Visualmente, emula un audio de WhatsApp donde aparecen los nombres de todos los participantes que formaron parte del ensamblaje. Sobre esas ondas de voz, el imagotipo de Tianna Negre recorre la conversación como símbolo de unión entre todas las personas que han hecho posible este vino.

En un momento en el que muchas bodegas hablan de autenticidad, nosotros queríamos construir algo que realmente generara vínculo. Y creo que ahí está lo más bonito del proyecto: quienes participaron sienten el vino como algo propio. No es únicamente una referencia más en su carta; es un vino que han ayudado a construir desde dentro.

También por eso decidimos que VEUS no tendría una distribución convencional. Solo podrá encontrarse en los establecimientos que participaron en su creación: Ses Oliveres, El Olivo, Can Boqueta, Es Bon Vi, Es Monument, Lume, Brassamadre, Gran Folies, La Rosa Vermutería, S'Angel, Dos Trazos, Sa Pedrissa, Idilio, Innobar, Kno-ma, Ca n'Olesa y Es Guix.

Además, VEUS 2024 forma parte de los primeros vinos elaborados bajo la IGP Mallorca desde que, en enero de este año, la variedad Escursach fue incorporada oficialmente al reglamento de la IGP. Una noticia importante para el sector vitivinícola mallorquín y para la recuperación de una variedad histórica que hoy vuelve a ocupar el lugar que merece dentro de los vinos de la isla.

Muchas veces hablamos de vinos con alma. Pero el alma, al final, la construyen las personas. Y VEUS, precisamente, habla de eso.