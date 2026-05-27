Sake Basil Smash: el cóctel verde, fresco y perfecto para este verano

Hay bebidas que hablan tanto o más del espíritu de un restaurante como lo hacen los platos estrella de su carta. El Sake Basil Smash que prepara Mauricio Pacheco en el Bar Nosso de Palma es uno de esos tragos que conquistan. No porque sea algo complicado, sino porque en su sencillez y frescura radica todo su encanto.

El Sake Basil Smash de Pacheco bebe directamente de un clásico moderno. El Gin Basil Smash nació en Hamburgo en 2008 de la mano de Jörg Meyer, barman del bar Le Lion. La historia es tan curiosa como espontánea: inspirado por un Whisky Smash que había probado en Nueva York, Meyer quiso replicar la idea con ginebra y un manojo de albahaca fresca. El resultado fue tan inesperadamente bueno que ese mismo año arrasó en los premios internacionales de coctelería. Lo que empezó llamándose, sin demasiado acierto, Gin Pesto, se convirtió rápidamente en tendencia. Meyer no tardó en colgar en la fachada de Le Lion un cartel que proclamaba: "Cuna del Gin Basil Smash".

Pero la versión que prepara Mauricio Pacheco en Nosso no es una simple réplica del original. Es una reinterpretación personal que dice mucho del espíritu del local. Donde la receta clásica utiliza ginebra como base, Pacheco apuesta por el sake —50 ml— y reserva la ginebra —solo 10 ml— a un papel secundario. A eso se suman 30 ml de zumo de lima recién exprimida, 15 ml de jarabe de azúcar, diez hojas de albahaca fresca y hielo.

Una decisión que no es casual. Nosso es un lugar construido sobre el encuentro de culturas, y ese sake conviviendo con la albahaca mediterránea y la ginebra lo resume mejor que cualquier declaración de intenciones. El resultado es un cóctel más suave y redondo que el original, donde el sake aporta delicadeza, sin restar ni un ápice de frescura.

La albahaca, integrada con el resto de ingredientes, tiñe la bebida de ese verde vivo que es ya la seña de identidad visual del Sake Basil Smash, y del mismo Nosso.

Uno de los grandes méritos de este cóctel, en cualquiera de sus versiones, es que cualquiera puede replicarlo en casa. No requiere una técnica compleja ni ingredientes imposibles. Pero hay versiones y versiones. La de Nosso tiene ese punto personal que lo hace único.