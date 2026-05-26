La Fiesta Wine Days DO Binissalem se consolida como uno de los grandes eventos enogastronómicos de la primavera mallorquina

El emblemático Claustro de Sant Francesc volvió a llenarse de copas, brindis y ambiente mediterráneo con motivo de la Fiesta Wine Days DO Binissalem, una cita ya imprescindible en el calendario gastronómico y cultural de Mallorca. Vino, gastronomía ecológica, música en directo y solidaridad se dieron la mano en una velada que reunió a unas 1.200 personas en pleno corazón histórico de Palma.

La Fiesta Wine Days marcó el inicio de la 13ª edición de Wine Days Mallorca, el programa de actividades enoturísticas impulsado por la DO Binissalem, que hasta el próximo 31 de mayo ofrecerá experiencias vinculadas al vino, el territorio y la cultura vitivinícola de Mallorca.

Durante la noche participaron 10 bodegas de la Denominación de Origen Binissalem, que ofrecieron al público una cuidada selección de vinos y nuevas añadas en un entorno patrimonial único como el claustro gótico de Sant Francesc, convertido una vez más en el mejor escaparate para los vinos de la comarca de la DO.

La propuesta gastronómica llegó de la mano de la Ecoteca de APAEMA. El chef Joan Toni Ripoll y su equipo prepararon cuatro tapas elaboradas con productos ecológicos y de calidad diferenciada de las Islas Baleares, entre ellos IGP Sobrassada de Mallorca, DOP Oli de Mallorca, DOP Oliva de Mallorca, DOP Formatge Mahón-Menorca e IGP Ametlla de Mallorca, apostando por el producto local y sostenible.

La música en directo del grupo EIMA acompañó toda la velada con un repertorio fresco y elegante, combinando temas propios y covers que conectaron perfectamente con la atmósfera del evento. Su actuación puso ritmo y emoción a una noche en la que el claustro se transformó en un espacio vibrante, lleno de encuentros, brindis y celebración alrededor del vino mallorquín.

El evento, celebrado entre las 18:30 h y las 22:30 h, colgó el cartel de completo y reunió tanto a residentes como a visitantes de distintas nacionalidades, consolidando la Fiesta Wine Days como una de las citas enogastronómicas más multitudinarias y esperadas de Mallorca.

A las 20 h tuvo lugar el brindis institucional con la presencia de autoridades locales, entre ellas Víctor Martí, alcalde de Binissalem, y Pep Lluís Urraca, alcalde de Santa Eugènia; representantes insulares como Pilar Amate, consellera de Promoció Econòmica y Producto Local, y Pedro Mas, director insular de Turismo, ambos del Consell de Mallorca; así como representantes autonómicos encabezados por Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, acompañado del director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local. También asistieron representantes de los sellos de calidad de Baleares, colaboradores y amigos de la DO Binissalem.

La fiesta mantiene además su carácter solidario, destinando 1 euro de cada copa vendida a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca. Durante el acto, José Luis Roses, presidente del Consejo Regulador de la DO Binissalem, hizo entrega de un cheque simbólico de 1.200 € a la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca, recogido por su presidente, Raminundo Montis. Este donativo, correspondiente a la recaudación solidaria de la edición anterior, reafirma el compromiso social de la DO Binissalem.

Wine Days Mallorca continuará hasta el 31 de mayo con un amplio programa de actividades en bodegas, viñedos y espacios singulares de la comarca vitivinícola: catas comentadas, maridajes, conciertos, rutas entre viñas, talleres y propuestas de enoturismo para todos los públicos.

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Este proyecto cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears.