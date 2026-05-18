Palma acogerá el II “Concurso de cata de vinos por parejas” organizado por la DO Pla i Llevant

La Denominación de Origen Pla i Llevant organiza el próximo jueves 4 de junio de 2026 a las 18:30 h la segunda edición del Concurso de cata de vinos por parejas, una cita abierta al público adulto que tendrá lugar en la Sala Gran del Pati de les Dones de la Misericòrdia, en Palma.

Tras el éxito de la primera edición, la DO Pla i Llevant vuelve a impulsar esta iniciativa con el objetivo de fomentar la cultura del vino mediante una actividad lúdica, participativa y formativa. Al mismo tiempo, el concurso pretende dar a conocer los vinos elaborados bajo el sello de calidad de la DO Pla i Llevant, así como poner en valor el trabajo de las bodegas del territorio.

Durante el concurso, las parejas participantes realizarán una cata a ciegas de 8 vinos diferentes, respondiendo preguntas relacionadas con los tipos de vino, las variedades, los métodos de elaboración y las características organolépticas de cada muestra. Un jurado formado por miembros del Consejo Regulador de la DO, enólogos y profesionales del sector será el encargado de puntuar las respuestas y determinar las parejas ganadoras.

Bases

https://doplaillevant.com/bases-del-ii-concurs-de-tast-per-parelles-do-pla-i-llevant/

Premios

1er premio: 2 lotes de 12 botellas de vino y visita a una bodega

2 lotes de 12 botellas de vino y visita a una bodega 2º premio: 2 lotes de 6 botellas de vino y visita a una bodega

2 lotes de 6 botellas de vino y visita a una bodega 3er premio: 2 lotes de 3 botellas de vino y visita a una bodega

Además, cada participante recibirá un obsequio por su participación.

Inscripciones

La inscripción, con un precio de 25 € por persona, deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma www.ticketib.com , y estará abierta hasta el martes 2 de junio de 2026 a las 16.00 h. Las plazas son limitadas y es imprescindible ser mayor de 18 años para participar.

Organización y apoyos institucionales

Este evento cuenta con la colaboración y apoyo del Consell de Mallorca, el patrocinio de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears y la cofinanciación de la Unión Europea.

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