Miss Vermut Picante gana la medalla GOLD en los World Vermouth Awards 2026

La marca mallorquina celebra un importante reconocimiento internacional tras obtener la medalla GOLD en los World Vermouth Awards 2026, dentro de la categoría Semi-Sweet, consolidando su apuesta por reinterpretar el vermut tradicional desde una visión contemporánea, mediterránea y llena de personalidad.

El premio reconoce la calidad y originalidad de MISS VERMUT PICANTE, un vermut elaborado 100% con uva blanca y macerado con botánicos mallorquines, especias de arroz bruto y guindillas picantes, creando una experiencia sensorial intensa, vibrante y absolutamente diferente.

“Queríamos crear un vermut que sorprendiera desde el primer sorbo. Un aperitivo capaz de despertar los sentidos y romper con lo convencional sin perder la esencia mediterránea”, explica la marca.

MISS VERMUT PICANTE, la versión más atrevida de la familia Miss Vermut, nace también como un tributo a Sa Pobla, a la esencia picante y auténtica que caracteriza este pueblo mallorquín y a su fuerte identidad ligada al producto local y a la tradición gastronómica.

Detrás de esta creación se encuentra el trabajo conjunto de Pep Nata y su equipo, formado por Kika Sánchez Martínez, Josep Campins Prats, Marino Herreros y José Ma. Natta March, quienes han hecho posible el desarrollo de esta propuesta única.

Un vermut mallorquín con carácter propio

MISS VERMUT PICANTE se elabora a partir de vinos blancos locales seleccionados y una cuidada maceración de hierbas aromáticas, especias y botánicos autóctonos. Su proceso de elaboración lenta en depósitos de acero inoxidable permite integrar todos sus matices y conseguir un equilibrio perfecto entre frescura, intensidad y picante.

En copa presenta un color ámbar intenso con reflejos dorados. En nariz destacan las hierbas mediterráneas, notas especiadas, pimienta negra, anís y un delicado fondo picante. En boca sorprende por su entrada vibrante, su carácter especiado y un final seco y persistente.

Ideal para disfrutar solo con hielo, con espuma de naranja o como base de cócteles con personalidad.

Tradición mallorquina con una mirada contemporánea

MISS VERMUT PICANTE es también un homenaje a la tradición aperitiva de Mallorca reinterpretada desde una visión moderna, creativa y fresca. Una propuesta pensada para quienes buscan sabores diferentes y experiencias auténticas.

Este reconocimiento GOLD en los World Vermouth Awards 2026 supone un nuevo impulso para la marca y reafirma el creciente interés internacional por productos mediterráneos artesanales con identidad propia.

Datos técnicos

Tipo: Vermut mallorquín macerado con plantas y hierbas aromáticas

Variedad: 100% vi blanc mallorquí

Grado alcohólico: 17% vol.

Azúcares residuales: Medio

Servicio recomendado: Entre 6 y 8 °C

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Gastronomía

Perfecto para acompañar embutidos, quesos curados, frutos secos y carnes a la brasa.