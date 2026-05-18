Llum i Sal regresa con experiencias que se viven durante todo el día: de la playa a las cenas frente al Mediterráneo

Con la llegada del buen tiempo, Llum i Sal reabre sus puertas en la icónica playa de Formentor. Ubicado a pie de playa, el restaurante de Four Seasons Resort Mallorca at Formentor vuelve a posicionarse como uno de los destinos imprescindibles del verano en Mallorca con nuevas experiencias y una propuesta que combina gastronomía, paisaje y estilo de vida mediterráneo.

Novedades 2026: del aperitivo al atardecer y más allá

Esta temporada, Llum i Sal amplía su propuesta con nuevas activaciones que acompañan el ritmo del Mediterráneo a lo largo de todo el día.

Cenas frente al mar

El restaurante incorpora servicio de cenas, extendiendo la experiencia también al horario de noche. La propuesta nocturna gira en torno a técnicas como la brasa y la sal, con especial protagonismo del producto del mar y elaboraciones que ponen en valor su origen y temporalidad.

La carta combina platos pensados para compartir con propuestas donde el producto es el centro, como el calamar mallorquín a la parrilla con emulsión de tinta, la gamba roja de Sóller con salsa de ajo o el mero dry-aged al pil pil con pimientos del piquillo, junto a pescados del día en costra de sal y una selección de cortes a la brasa.

El pasado viernes 15 de mayo se celebró la apertura, con una velada inaugural que incluyó ronqueo de atún, música en directo y una experiencia gastronómica al atardecer.

Vermouth & Gilda Ritual

Entre los momentos más distintivos del día, destaca el Vermouth & Gilda Ritual, una cita diaria que combina gastronomía, música y ambiente mediterráneo en colaboración con Bodega Suau.

El vermouth se convierte en protagonista junto a una selección de gildas reinterpretadas, en un formato pensado para disfrutar sin prisa, entre el aperitivo y la sobremesa.

Menú de playa

La propuesta gastronómica de Llum i Sal se completa con un menú de playa, diseñado para un formato más ligero y flexible, ideal para disfrutar desde la tumbona o entre baños.

Incluye una selección de platos en clave informal que mantienen el foco en el producto, con opciones como mini gildas, puntillitas fritas con emulsión de tinta o ostras con mignonette de estragón, junto a propuestas frescas como el carpaccio de tomate con queso de cabra o ensaladas con producto local.

La oferta se completa con opciones más contundentes pensadas para un consumo desenfadado, como el king crab roll con salsa de trufa, el fish and chips o el bagel de pastrami, con una propuesta que pone en valor el producto local desde la creatividad.

La propuesta de mediodía: cocina mediterránea basada en el producto y la temporalidad

Durante el servicio de comida, la propuesta gastronómica de Llum i Sal gira en torno al pescado y marisco del día, con una carta fresca y sin artificios que celebra la proximidad y el sabor. Pensada para compartir, combina elaboraciones principales con guiños a los clásicos del chiringuito reinterpretados desde una mirada contemporánea.

Entre sus platos más representativos destacan elaboraciones como la vieira a la plancha con crema de almendras y uvas, el pulpo mallorquín con patata y mojo verde o las croquetas de bogavante, junto a propuestas como las puntillitas con emulsión de tinta o las navajas gratinadas.

El protagonismo del producto se refleja también en platos como la gamba roja de Sóller con salsa de ajo, el bogavante local con huevos fritos y caviar o el carabinero XXL gratinado, en una cocina que equilibra tradición y técnica con una mirada actual.

La carta se completa con arroces pensados para compartir —como el ‘senyoret’ de marisco, el arroz negro con vieira y tuétano o el arroz de carabinero y papada—, además de postres como el mango givré o la tarta de queso Idiazábal, en línea con una cocina que apuesta por la sencillez y el respeto por el ingrediente.

Un espacio abierto al Mediterráneo

Situado directamente sobre la playa, Llum i Sal es un restaurante luminoso y completamente integrado en su entorno, rindiendo homenaje a la luz y la sal de la costa mallorquina. Su diseño, de inspiración mediterránea, apuesta por materiales naturales y una estética relajada que deja todo el protagonismo al paisaje.

A la zona de mesas se suma un espacio de hamacas frente al mar, desde las que es posible disfrutar del servicio sin abandonar la arena, permitiendo que la experiencia se extienda más allá de la comida y se convierta en un plan de día completo.

El compromiso con el entorno forma parte esencial del concepto, con una clara apuesta por proveedores locales (gran parte del pescado procede de pescadores de la bahía de Pollença, que faenan al alba para ofrecer capturas fresquísimas cada mediodía) y prácticas responsables, minimizando la huella ambiental.

https://www.fourseasons.com/es-es/mallorca/

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