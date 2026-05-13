Bar Nosso, un rincón del mundo en el barrio de Son Armadams

Una vistosa fachada de color verde oliva, un nombre portugués y una frase insignia que resume el concepto a la perfección con un simple y revelador “Platillos de aquí y de allá” bastan para despertar la curiosidad de cualquiera que pase frente al llamativo Bar Nosso, que ocupa el número 32 de la calle Marqués de la Sénia desde hace poco más de un año. Al entrar y conocer a sus artífices, algo nos dice que la intuición no nos ha fallado.

Natália Del Matto, propietaria y chef del restaurante, recuerda perfectamente quién fue el primer cliente que entró en el bar el día de su apertura y lo hace con la emoción intacta de quien sabe que tiene entre manos exactamente aquello que siempre quiso construir.

No se le olvidan los nervios y la incertidumbre de las primeras semanas de un proyecto que echaba a andar pero que, en realidad, llevaba vivo en su cabeza muchísimo tiempo. Y en la de Mauri, como ella se refiere a Mauricio Pacheco, co-propietario del local y quien se encarga de la sala y la coctelería.

Ambos, procedentes de São Paulo, encontraron en el barrio de Son Armadams el lugar perfecto para dar forma a su sueño: abrir su propio restaurante. Un rincón entre el bosque de Bellver y el Paseo Marítimo que, desde el primer momento, sintieron como el lugar ideal para echar raíces.

“Encontramos el local y fue un flechazo. Aunque tuvimos que hacer una pequeña reforma, supimos enseguida que era el lugar que buscábamos”, comenta Natália. “Queríamos que los vecinos de toda la vida sintieran que este también era su sitio. Un lugar donde parar, desconectar del día a día y bajar el ritmo”, añade.

La prueba de que lo han conseguido es que aquel único cliente que entró el primer día se ha convertido en un habitual y amigo de la casa.

La carta del Bar Nosso

Pero vamos a lo realmente importante: ¿cuáles son los indispensables de su carta? La propuesta de Bar Nosso está inspirada en la diversidad de su São Paulo natal, una de las ciudades más diversas del mundo, muy influenciada por siglos de inmigración. Bar Nosso es un homenaje a su ciudad y a esa manera de entender la gastronomía como lugar de encuentro entre culturas. Por eso mismo, en su carta podemos encontrar influencias japonesas, italianas, libanesas y del Mediterráneo en general.

La carta va cambiando con la temporada, pero el concepto permanece. Hay un plato que, sin embargo, no ha salido nunca de la pizarra por petición popular: la coliflor con salsa curry. Una receta de apariencia modesta que concentra a la perfección el espíritu de Bar Nosso: un lugar sin pretensiones, pensado para relajarse, sentirse cómodo y comer bien. Nada más.

“Nosso”, en portugués, significa “nuestro” y después de conocerlo, es fácil entender por qué quienes pasan un rato entre sus paredes terminan sintiéndolo un poco suyo también.