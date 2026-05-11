La DOP Pla i Llevant i la DO Binissalem celebren conjuntament el Dia Vi D.O. a Petra
La DOP Pla i Llevant i la DO Binissalem varen celebrar aquest passat dissabte una nova edició del Dia Vi D.O., una iniciativa impulsada per la Conferència Espanyola de Consells Reguladors Vitivinícoles (CECRV) que enguany ha posat el focus en l’enoturisme com a motor de desenvolupament i riquesa per a les zones rurals.
La celebració va tenir lloc a les Escoles Velles de Petra, en una jornada festiva i participativa que va reunir amants del vi, veïns i visitants entorn de la cultura vitivinícola mallorquina i dels vins amb denominació d’origen.
El Dia Vi D.O. se celebra simultàniament a diferents punts de l’Estat i, en aquesta desena edició, hi han participat un total de 30 denominacions d’origen de 13 comunitats autònomes, totes elles unides per reivindicar el valor del vi amb D.O. i la seva contribució al desenvolupament del món rural.
A partir de les 12.30 h, els assistents varen poder gaudir d’una copa de vi de les dues denominacions d’origen mallorquines, acompanyada de música en directe a càrrec del grup EIMA i d’una espipellada de producte local de qualitat, concretament sobrassada IGP Sobrassada de Mallorca i olives de la DO Oliva de Mallorca, reforçant així la unió entre vi, gastronomia i territori.
El moment central de la jornada arribà amb el brindis col·lectiu i simultani celebrat a les 13.30 h arreu de l’Estat sota el lema d’aquesta edició:
“El vi D.O. atrau turisme i inversió a les zones rurals. Brindem per això!”
Amb aquest missatge, les denominacions d’origen participants han volgut destacar la importància de l’enoturisme com a model de turisme experiencial i sostenible, capaç de generar activitat econòmica, atraure inversió i contribuir a fixar població als territoris rurals.
L’acte va comptar també amb la presència de diverses autoritats, entre elles:
- Pilar Amate - Consellera executiva de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
- Joan Llabrés - Director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local
- Tomeu Ferragut - Director insular de Turisme per a la Demanda i l’Hospitalitat
- Miquel Coleto – Tinent de batle de l’Ajuntament de Petra
- Tomeu Nadal – Regidor de l’Ajuntament de Felanitx
La jornada es va desenvolupar en un ambient participatiu i distès, consolidant una vegada més aquesta celebració com una cita destacada dins el calendari vitivinícola de Mallorca i una oportunitat per apropar el vi amb denominació d’origen al públic.
La DOP Pla i Llevant i la DO Binissalem volen agrair especialment la col·laboració de l’Ajuntament de Petra, la IGP Sobrassada de Mallorca i la DO Oliva de Mallorca, així com la participació de totes les persones que varen assistir a l’acte i contribuïren a l’èxit de la jornada.
Aquesta activitat va comptar amb el patrocini de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i el cofinançament de la Unió Europea.
- La reforma del centro comercial Festival Park abre otra batalla con el pequeño comercio
- Vadillo, sobre la final de la Champions ante el Sporting de Portugal: 'Ellos son mejores que nosotros, pero hay que jugar
- El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas
- Un alto cargo del Govern Armengol se desmarcó de las mascarillas corruptas
- Anatolia, el restaurante que elevó el kebab a clásico gastronómico
- La Guardia Civil rescata una pardela balear atrapada en un pozo de Cabrera
- Las tiendas tradicionales que resisten en Palma: 'Mantener un negocio emblemático es un lujo
- Sara Caballero, modelo: «Cuando vuelvo a Mallorca, dejo de ser modelo y soy de nuevo yo»