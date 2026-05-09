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La receta de ensalada templada de hummus que querrás repetir esta primavera

Cooking Marga firma un plato fresco y equilibrado que mezcla verduras de temporada con la suavidad del hummus.

La receta de ensalada templada de hummus que querrás repetir esta primavera

La receta de ensalada templada de hummus que querrás repetir esta primavera

Ana Martínez

Ana Martínez

Con la llegada del buen tiempo, la cocina se vuelve más ligera, colorida y conectada con el producto de temporada. Las verduras empiezan a lucir en su mejor momento y apetece volver a platos que combinan frescura, sabor y sencillez.

Para este mes de mayo en Mallorca Delicia, Marga Quetglas nos propone una receta perfecta para este momento del año: una ensalada templada de hummus con verduritas de temporada. Un plato equilibrado, lleno de matices y texturas, donde la cremosidad del hummus se mezcla con el punto crujiente de las verduras primaverales.

“Es una receta muy agradecida: ligera, rápida y con mucho sabor. Lo importante es trabajar poco la verdura para que conserve ese punto crujiente que tanto nos gusta”, explica Marga Quetglas.

Ideal como entrante o plato principal ligero, es una forma deliciosa de celebrar la primavera en la mesa.

Ingredientes

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • Aceite de sésamo
  • Pasta tahini
  • Sal
  • Pimienta
  • Agua
  • Cebolleta tierna
  • Ajos tiernos
  • Espárragos verdes
  • Calabacines baby
  • Rabanitos
  • Vinagre balsámico de Módena

Elaboración paso a paso

1. Preparar el hummus

Empezamos por la base del plato. En un vaso de batidora, añadimos los garbanzos cocidos (previamente enjuagados), sal, pasta tahini, pimienta, un chorrito de aceite de sésamo y un poco de agua. Trituramos hasta obtener una textura cremosa, ajustando con más agua si es necesario. Reservamos.

2. Saltear las verduras

Picamos la cebolleta y los ajos tiernos y los sofreímos en una sartén con un poco de aceite. Salpimentamos.

Mientras tanto, limpiamos los espárragos retirando la parte más dura del tallo y los cortamos en trozos pequeños, reservando las puntas enteras para el final. Los incorporamos a la sartén y salteamos a fuego vivo, buscando que queden ligeramente crujientes.

3. Añadir el resto de ingredientes

Cortamos los calabacines baby en trozos pequeños (reservando las flores si las tienen para decorar) y los añadimos a la sartén con el calor residual.

Laminamos los rabanitos y los incorporamos al final para mantener su textura crujiente.

Añadimos un chorrito de vinagre balsámico de Módena y rectificamos de sal y pimienta.

4. Emplatado

Disponemos una base de hummus en el plato y colocamos encima las verduras.

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Terminamos con un chorrito de aceite de sésamo y decoramos, si queremos, con flores de calabacín.

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  • Recetas – Mallorca Delícia
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