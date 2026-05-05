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El café de Melbourne que ha encontrado su sitio en el barrio de Es Fortí

Arca trae a un barrio de toda la vida una de las bebidas más sorprendentes de la escena cafetera internacional

Melina y Niklas de la cafetería Arca

Melina y Niklas de la cafetería Arca / Jesús Cortés

Cafeymas

Melbourne es una de las grandes capitales mundiales del café. Una ciudad con una escena cafetera intensa, creativa y con tradición propia: se atribuye al mismo Melbourne la invención del flat white, que hoy está en la carta de medio mundo. De allí viene también el Mont Blanc, una bebida fría creada en 2022 en una pequeña cafetería de Carlton llamada Good Measure: café cold brew, nata, ralladura de naranja y nuez moscada. Sencilla en su descripción, difícil de olvidar en el paladar.

Melina y Niklas vivieron siete años en Melbourne. Se conocieron allí, trabajaron en el mundo del café y, cuando decidieron abrir su propio proyecto en Palma, se trajeron consigo algunas de las cosas que más les habían marcado. Entre ellas, el Mont Blanc.

Arca abrió en septiembre de 2025 en un barrio tranquilo de la ciudad, alejándose ligeramente del centro. El nombre no es casual: Arca como la de Noé, un espacio que acoge, que recibe, que no deja a nadie fuera. Eso es lo que Melina y Niklas buscaban: un lugar de encuentro donde la comida y el café fueran el pretexto para algo más. Para conectar.

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El Mont Blanc que preparan en Arca es cremoso, aromático y tiene ese punto goloso que lo acerca más a un postre que a un café convencional. Los sabores encajan: la frescura cítrica de la naranja, el punto especiado de la nuez moscada, la suavidad de la nata sobre el frío del cold brew. Una bebida que vino de muy lejos y que en Palma ha encontrado un sitio donde tiene sentido.

El café Mont Blanc de Arca, en Palma

El café Mont Blanc de Arca, en Palma / Jesús Cortés

¿Dónde encontrarles?

Plaça de Barcelona, 2, Ponent, 07011 Palma, Illes Balears

Y en sus redes: instagram.com/arcacafebar

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