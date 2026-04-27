Son Bunyola alumbra su primer vino tras más de cien años de la última cosecha

Después de la recuperación en 2022 de 3 hectáreas de bancales donde la uva malvasía creció durante siglos, hasta que a finales del XIX la filoxera arrasó con los viñedos de Mallorca, Son Bunyola Hotel & Villas (Banyalbufar, Mallorca) ha presentado su primer vino.

Esta primera cosecha corresponde a la media hectárea sembrada a mano al inicio del proyecto, que ha permitido la recolección de 2.300 kilos de uvas y el embotellamiento de 1.750 botellas. El proyecto, liderado por el ingeniero agrónomo, enólogo y doctor en Variedades Minoritarias riojano Pedro Balda, contempla que en 2030 la superficie plantada genere 18.000 kilos de uvas y 14.000 botellas.

Este nuevo vino SonBunyola se presenta en botellas de vidrio ámbar, evocadoras de la tradición con 4 etiquetas diferentes que reproducen fotos de época de la antigua finca agraria. La mitad de la producción se destinará al consumo en el propio hotel, y la otra mitad se distribuirá en restaurantes de lujo de la isla.

Nota de cata de un vino que es una uténtico sorbo demar:

Según Pedro Balda, los aspectos que más han influido en el carácter gastronómico de este primer vino de Son Bunyola son la orientación norte de los bancales, que reciben la influencia permanente de vientosseptentrionales cargados de sal; el alto contenido de carbonatos del suelo de tierra caliza donde están plantadas las vides; y el uso de la Malvasía, que es la única variedad blanca capaz de preservar altos niveles de acidez.

Aunque en el mundo existen cerca de 200 variedades de malvasía, la utilizada en la producción del vino Son Bunyola corresponde a la que solía plantarse enlospueblos costerosde la Sierra deTramuntana, principalmente en Estellencs y Banyalbufar. Las cepas usadas proceden de unos invernaderos de Navarra, donde se preservaesta variedad histórica recuperada por un grupo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears a cargo del académico Hipólito Medrano.

El primer vino de Son Bunyola, que pertenece a la D.O. Vinos de la Tierra Mallorca, se define por su carácter gastronómico, su elevado grado de acidez, su color amarillo limón pálido, sus notas primarias de flor blanca y frutos con hueso –albaricoque y melocotón-, su ligereza y cremosidady, sobre todo, su salinidad, convirtiendo cada sorbo en una auténtica expresión del mar.

El renacer de uno de los vinos más reconocidos en la sociedad balear

Son Bunyola Hotel & Villas fue una posesión mallorquina con una larga tradición en la elaboración de vino y aceite. El primer registro de producción de vino se sitúa alrededor de 1275. Desde finales del siglo XIII, Son Bunyola contaba con una importante producción vitivinícola, siendo una de las posesiones más destacadas de la Sierra de Tramuntana. Pero a finales del siglo XIX, más concretamente en el año 1891, Mallorca sufrió la invasión de la filoxera, que azotó a toda Europa.

Al igual que tantos otros viñedos, las terrazas de Son Bunyolafueron devoradas también por la temida plaga. Desapareció así uno de los vinos más emblemáticos de la isla, basado en la variedad Malvasía. Debido a su excelente calidad, la Malvasía Son Bunyola, comercializada bajo el nombre de la propiedad, gozaba de un gran reconocimiento en la sociedad balear.

Al estilo de un château francés, todo el proceso de elaboración y embotellado se realizaba en la propia finca, y desde ahí, se enviaba la producción a la capital, Palma, y a otras partes de la isla. Después de la crisis de la filoxera, se intentórecuperar la producción de vino, pero un declive progresivo de la viticultura en Baleares condenó a las emblemáticas terrazas de la posesión al abandono definitivo, lo que supuso la desaparición de la prestigiosa Malvasía Son Bunyola.

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Tras el abandono que ha soportado la finca durante las últimas décadas, en el año 2022 se inició el proceso de recuperación que ha permitido que la Malvasía abrace de nuevo el mar.