Esment Alimentació: la gastronomía como camino hacia la integración

Quedamos con Andrea en su día libre, lejos de la barra y del ritmo constante de una sala que ha aprendido a dominar a la perfección. Tiene 25 años, el pelo tan rubio que casi deslumbra y, al principio, es extremadamente tímida. Habla muy rápido, casi sin rozar las palabras, pero escucha con atención y responde con una amabilidad desarmante cuando se siente cómoda. Es muy curiosa, prudente y de una sinceridad tan tierna que es incapaz de ofender a nadie. Cuesta imaginar que esa misma chica, reservada e introvertida con lo desconocido, sea la que, a diario, a las ocho y media de la mañana, despliegue la terraza, organice el servicio y atienda a una clientela que se ha hecho suya en el Café Es pes de sa Palla. Ahí, entre mesas, cafés y conversaciones, es donde Andrea ha aprendido no solo un oficio, sino también perfilar a la mujer en la que se ha convertido.

Andrea, un camino hacia la autonomía laboral

Andrea Rotger es una de las 125 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que han finalizado la formación dual adaptada en Esment Escola Professional en el área de alimentación. Antes de definir su camino profesional, pasó por el programa prelaboral TAST, una iniciativa que permite a los más jóvenes descubrir su vocación a través de la experiencia directa. No es solo una toma de contacto con distintos oficios, sino un espacio donde las personas desarrollan habilidades sociales y personales mientras aprenden desde la práctica. Es, en esencia, un tiempo para probar —tastar—, equivocarse y, sobre todo, acertar desde la experiencia.

Durante ese periodo, Andrea rotó por distintas áreas —cocina, oficina y bar—, dedicando tres meses a cada una de ellas. “Elegí el bar sin dudarlo. Atender a los clientes me ayudó a vencer la timidez y a que no me diera vergüenza todo”.

Desde entonces, su recorrido la ha llevado por distintos espacios de Esment —Inca, Palmanova y ahora el Pes de sa Palla, donde el trato cercano y la clientela fiel han acabado de darle seguridad—. “Depende del día prefiero la sala o estar en la pica”, explica, consciente de que hay días que no le apetece hablar con mucha gente. Sin embargo, se le ilumina el rostro cuando habla de sus clientes más fieles: “Me quedo con los que se abren y me dicen cosas bonitas. Con los abuelos que toman cada día el cortado o con Carmen, una anciana a la que todo el mundo quiere”, dice, pensando en habituales que ya forman parte de su día a día.

Aprender trabajando: un modelo que transforma

Detrás de ese proceso hay un modelo que Esment fue pionero en adaptar: una Formación Profesional Dual pensada para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la que el aprendizaje empieza desde el trabajo real. No se trata solo de adquirir competencias técnicas, sino también personales: trabajo en equipo, autonomía, habilidades sociales.

Una pieza clave es la figura del preparador laboral, que orienta, ayuda a construir el currículum, prepara entrevistas, trabaja la sensibilización con la plantilla e incluso acompaña en los primeros días o semanas en una empresa ordinaria, retirándose progresivamente cuando la adaptación es completa.

“El éxito es que cada persona esté donde quiera estar”, explican desde la fundación. Algunos deciden dar el salto fuera; otros prefieren seguir dentro. Cada camino es distinto.

De hecho, el camino a la inversa -de la empresa ordinaria a Esment- siempre están a tiempo de hacerlo de nuevo. “Nuestras puertas están siempre abiertas” dicen desde la fundación.

Más allá del oficio: una cuestión de oportunidades

En Esment Alimentació, como señala su directora de comunicación, Mercè Marrero, la gastronomía no es solo un sector: es una herramienta que transforma vidas. “La gastronomía en Esment cambia la vida de las personas y también la de quienes se sientan a la mesa, porque permite ver capacidades reales y derribar prejuicios” afirma.

Espacios como el Pes de sa Palla —que este año cumple 30 años y fue pionero en Europa en este modelo— funcionan con una premisa clara: hacer bien las cosas. Comer bien, beber bien y sentirse bien atendido, sin excepciones. Todo lo que está en la carta es porque pueden hacerlo perfectamente. Profesionalidad y exigencia como punto de partida para una experiencia que es, al mismo tiempo, integradora y dignificante.

Andrea está ahora a las puertas de un nuevo paso: empezar a trabajar en una empresa ordinaria. Ha hecho entrevistas y espera respuesta. “Han sido años que me han preparado para esto”, dice, con una mezcla de orgullo y vértigo. Pero, más allá del siguiente destino, hay algo que ya ha cambiado para siempre. “Me quedo con la oportunidad de tener un trabajo y con la sensación de sentirme útil”. Y quizá ahí, en esa frase sencilla, esté también la clave de todo lo demás: una sociedad con más oportunidades no solo es más justa, sino también mejor.

Horas después de nuestro encuentro, recibo un mensaje suyo: Ah, respecto al hotel. Me han cogido y me han ofrecido dos posiciones distintas.

Andrea ya lo sabía cuando nos vimos, pero prefirió decírmelo después. Sin prisa y sin presión. Puede que el trabajo en sala haya ido diluyendo su timidez, pero sigue habiendo algo en ella que necesita su propio tiempo para compartir lo importante. Y, esta vez, lo era. Quizá porque aprender, como vivir, también tiene que ver con encontrar el ritmo propio.

Esment Alimentació es sinónomo de oportunidades, personas y gastronomía desde 1996, pero, sobre todo, la convicción de que la diversidad nos enriquece y, al mismo tiempo, nos hace mejores como sociedad.