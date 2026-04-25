¿De verdad el vino en Mallorca es caro?

Muchas veces se dice, casi como un mantra, que el vino en Mallorca es caro. Pero pocas veces se explica por qué.

Cultivar viña en la isla no tiene nada que ver con hacerlo en la península. Aquí, el suelo es limitado y carísimo, lo que condiciona desde el inicio cualquier planificación de plantación. A esto hay que sumarle el coste de la insularidad: materias primas que llegan de fuera, transporte, vidrio, corchos, barricas… todo incrementa el coste final de manera significativa.

Y aun así, se sigue esperando que el precio del vino no refleje esta realidad.

Porque un vino no empieza en la botella. Empieza mucho antes: en la tierra, en el clima, en las decisiones que se toman cada día. Y continúa en la bodega, donde el tiempo, los rendimientos bajos y el uso de las mejores barricas del mercado forman parte de una ecuación que rara vez se tiene en cuenta cuando se habla de precio. Por eso, cuando encontramos un vino como PM1 Syrah, elaborado con una variedad mediterránea como la Syrah, con rendimientos controlados y una crianza cuidada, quizá la pregunta no debería ser si es caro.

Quizá la pregunta debería ser cómo es posible. Porque después de todo lo que implica hacer vino en Mallorca, ofrecer un producto con este nivel de elaboración y personalidad por 13,76€ no es caro. Es, sencillamente, un pequeño milagro.