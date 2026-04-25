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Conociendo Pazo de la Cuesta en Ribera Sacra de la mano de la Master of Wine Almudena Alberca

Master Class en Catavinos sobre suelos, variedades y climas de la Ribera Sacra

Se cataron vinos de la bodega Pazo de la Cuesta

Master of Wine española Almudena Alberca y el propietario de la bodega Pazo de la Cuesta, Manuel Bellod; en Catavinos.

Master of Wine española Almudena Alberca y el propietario de la bodega Pazo de la Cuesta, Manuel Bellod; en Catavinos. / .

Redacción Especiales

Palma

La conocida Master of Wine española Almudena Alberca y el propietario de la bodega Pazo de la Cuesta, Manuel Bellod; impartieron una Master Class en Catavinos sobre suelos, variedades y climas de la Ribera Sacra. Durante la cita se cataron los vinos: Brancas ( multivarietal , Godello y el Godello barrica La Pastoriza en blancos y Brancellao, Mencia, Batanero y la Garnacha Tintorera de cepas de 150 años.

Pazo de La Cuesta, cuyos orígenes se remontan a 1608, es la bodega más antigua de Galicia y una de las más antiguas de España. Afronta el reto de recuperar el espíritu de excelencia de un viñedo histórico que es patrimonio vivo de Galicia.

La edad media de las cepas es de 40 años y conservan en algo menos de una hectárea de la finca, cepas prefiloxéricas con una antigüedad de más de 150 años.

Su viñedo está dividido en once pagos diferenciados, atendiendo a variedad, edad, orientación, altitud y suelos. 

Elaboran sus vinos blancos y tintos con variedades autóctonas como la uva Godello, Treixadura, Albariño, Loureira, Mencía, Garnacha Tintorera, Brancellao, Sousón, Merenzao o Caiño Tinto.

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