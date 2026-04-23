Boisa: la empresa mallorquina que ha revolucionado los tuppers saludables en la isla

En un contexto donde cada vez más personas buscan mejorar su alimentación sin renunciar a la comodidad, una empresa mallorquina ha sabido adelantarse a esta tendencia y consolidarse como referente en el sector. Se trata de Boisa, la primera empresa balear especializada en la elaboración de tuppers saludables termosellados en Mallorca.

Fundada hace tres años por Cristina y Dominic, Boisa nació con un objetivo claro: ayudar a las personas a comer mejor en su día a día, ofreciendo platos equilibrados, sabrosos y listos para consumir. Hoy, ese propósito se ha convertido en una realidad consolidada.

Boisa nació con el objetivo de ayudar a las personas a comer mejor en su día a día. / .

Una visión clara: comer bien sin complicaciones

Boisa nació en las consultas, apostando por una alimentación basada en el equilibrio de macronutrientes, el uso de ingredientes de calidad —como el aceite de oliva o granos integrales— y la eliminación de ultraprocesados. Cada plato está diseñado por profesionales de la nutrición, con el objetivo de aportar salud sin renunciar al sabor.

“La idea era clara: facilitar una alimentación saludable real, sin complicaciones, tanto para particulares como para empresas”, explica Cristina, nutricionista de boisa.

Bosia

De pioneros a referentes en Baleares

Boisa fue la primera empresa en Baleares en apostar por el formato de tuppers termosellados al vacío, un sistema que permite garantizar la seguridad alimentaria durante más tiempo, la conservación óptima y la comodidad para el consumidor.

Tres años después, no solo han abierto camino, sino que se han consolidado como una empresa de referencia en el sector, sirviendo tanto a clientes individuales como a grandes compañías de la isla.

Boisa es pionera en la elaboración de tuppers saludables termosellados en Mallorca. / .

Actualmente, Boisa trabaja con empresas como Hotel Beds, Sixt, Globalia, Meliá, OK Mobility, Logitravel, W2M, Iberostar, Fergus o La Residencia, Mandarin Oriental entre otras, llevando su propuesta de alimentación saludable a entornos corporativos donde cada vez se valora más el bienestar de los equipos.

Servicio en toda Mallorca

Uno de los puntos clave de su crecimiento ha sido la capacidad logística. Boisa ofrece servicio en toda la isla de Mallorca, facilitando tanto pedidos individuales como soluciones adaptadas para empresas: desde suscripciones semanales hasta servicios más personalizados. Un ejemplo de la versatilidad de Boisa es el servicio de catering a escoletas de verano con el que adaptan su enfoque de comida saludable y divertida al día a día de los más pequeños. Por otro lado, Boisa también trabaja con residencias de ancianos, contribuyendo a introducir una alimentación sana, equilibrada y de calidad en una etapa vital en la que es especialmente necesaria.

Boisa ofrece platos equilibrados, sabrosos y listos para consumir / .

Filosofía: salud, practicidad y sostenibilidad

Más allá del producto, Boisa defiende una filosofía clara: hacer que comer bien sea accesible, sostenible y fácil de mantener en el tiempo.

Sus platos no solo están pensados para nutrir, sino también para integrarse en el ritmo real de vida de sus clientes, evitando el picoteo y fomentando hábitos saludables sin esfuerzo.

Boisa también lleva su propuesta de alimentación saludable a entornos corporativos . / .

Mirando al futuro

Tras consolidarse en Mallorca, la empresa continúa enfocada en su crecimiento, mejorando su servicio y ampliando su impacto tanto en el canal particular como en el empresarial. Su objetivo es claro: seguir liderando el sector de la comida saludable preparada, manteniendo su esencia y compromiso con la calidad.

Boisa

Una invitación a descubrir Boisa

Después de tres años marcando el camino en Baleares, Boisa lanza un mensaje claro: quienes aún no han probado su servicio, ya sea a nivel individual o empresarial, están a tiempo de descubrir una forma diferente de comer bien.

Porque si algo han demostrado en este tiempo es que la alimentación saludable no tiene por qué ser complicada.