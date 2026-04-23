Vinos&Bebidas
¿Qué beber cuando pedimos… comida peruana?
El arte de beber Perú: por qué el pisco sour merece su lugar en la mesa
Pocos países pueden explicarse con tanta claridad a través de su cocina como Perú. En platos como el ceviche, el ají de gallina, la causa limeña, la leche de tigre o los anticuchos se condensan historia, mestizaje e identidad. No es casualidad que su gastronomía se haya convertido en una de las más celebradas del mundo: una cocina que no deja de expandirse, reinterpretarse y conquistar paladares sin perder su raíz.
Pero en ese mismo relato —rico, diverso, inagotable— hay un capítulo de honor para una bebida. Una que no compite con el plato, sino que lo acompaña, lo completa y, en ocasiones, lo eleva. Porque una de sus grandes maravillas, más allá de lo imponente del Machu Picchu, es el pisco sour, creado en 1924 por Víctor Morris en su bar de Lima, nació con la intención de ofrecer una alternativa local a las mezclas estadounidenses. Una delicia de perfecto equilibrio entre la acidez y el dulzor, que casi siempre empieza con una espuma ligera y un golpe de frescor y acaba con otra ronda encima de la mesa. Es verdaderamente difícil pedir sólo uno.
Juan Felipe, responsable de I+D del restaurante Munay, nos enseña cómo hacer un pisco sour y así disfrutar de un pedacito de Perú desde casa.
Pasos para hacer el pisco sour perfecto:
- Añade hielo a la coctelera.
- 30 ml de jarabe de azúcar.
- 30 ml de zumo de limón.
- 50 ml de pisco.
- 30 ml de claras de huevo.
- Batir toda la mezcla
- Servir en una copa.
- Sobre la espuma, añadir unas gotitas de angostura.
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