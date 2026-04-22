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Be Palma, el plan perfecto para disfrutar del puente de mayo

La cuarta edición de Be Palma se celebrará del 29 de abril al 3 de mayo en el Parc de la Mar, reuniendo lo mejor de la gastronomía, el producto local y la artesanía.

Cartel de la feria Be Palma 2026

Cartel de la feria Be Palma 2026 / Be Palma

Ana Martínez

Palma se prepara para recibir una nueva edición de Be Palma, la feria de gastronomía, producto local y artesanía que transformará el emblemático Parc de la Mar en un gran punto de encuentro para residentes y visitantes.

Del 29 de abril al 3 de mayo, este espacio junto a la catedral se llenará de vida con una propuesta que celebra lo mejor de Mallorca: sabores auténticos, tradición artesanal y un ambiente festivo al aire libre.

El evento reunirá a productores locales, cocineros y artesanos que ofrecerán una amplia variedad de productos y experiencias. Desde degustaciones gastronómicas hasta piezas únicas de artesanía, Be Palma apuesta por poner en valor la riqueza cultural y culinaria de la isla.

Además, la feria contará con música en directo y un ambiente pensado para todos los públicos, convirtiéndose en un plan ideal tanto para familias como para quienes buscan disfrutar de la isla en un entorno privilegiado.

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Be Palma invita a todos a descubrir, saborear y vivir Mallorca de una forma diferente, en un evento que promete llenar de color, música y buen gusto el corazón de la ciudad.

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