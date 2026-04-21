Munay, una puerta de entrada a la nueva cocina peruana

En los últimos años, la gastronomía peruana ha pasado de ser una excentricidad propia de modernos a ocupar un lugar central en el mapa culinario internacional (la peruana es la 3ª cocina más popular en el mundo según Taste Atlas). Y es que pocas cocinas reúnen una diversidad de ingredientes tan amplia y una historia de influencias tan compleja. A la herencia andina se suman siglos de mestizaje con culturas como la española, la china o la japonesa, dando lugar a un recetario rico, versátil y, lo más importante, en constante evolución.

Munay, en pleno centro de Palma, es un restaurante que no solo recoge esa tradición, sino que la interpreta desde una mirada contemporánea. Su propuesta, liderada por Carlos Quispe, Felipe Arce y Lenin Gallegos, se mueve con naturalidad entre lo andino, lo nikkei y lo chifa, construyendo una propuesta de lo más interesante.

Más allá de la carta, el restaurante ofrece un menú de mediodía —23,50€ muy pero que muy bien invertidos— que funciona como una puerta de entrada para quienes quieran aproximarse a la gastronomía peruana en una especie de recorrido en formato reducido que permite entender las claves de su cocina.

La variedad de platos y la familiaridad todavía limitada con algunos ingredientes pueden hacer que la elección resulte compleja. Sin embargo, nuestra recomendación es clara: dejaos aconsejar. Opciones como el tiradito de salmón ahumado con leche de tigre de rocoto, choclo y chifles o el tataki de atún con huancaína y salsa nikkei nunca fallan.

Acercarse a Munay es, sin duda, una muy buena manera de entender por qué la cocina peruana es una de las gastronomías más ricas del mundo. Dicen de ella que durante muchos años fue un tesoro oculto que finalmente ha sido revelado. Y menos mal.