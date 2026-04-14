Gastronews
¿Qué pedimos en... Barrio Cantina&Café?
La milanesa, servida con puré de patatas casero y coronada con jamón, queso y salsa de tomate, es la gran excusa para descubrir una cantina con alma de hogar.
Hay sitios en los que una entra y entiende enseguida por qué aquel local que cerraba dueño tras dueño, idea tras idea, proyecto tras proyecto ahora, bautizado como Barrio Cantina&Café, celebra su primer año entre éxitos y una comunidad rendida a sus encantos porteños y cordobeses.
Entre sifones, velas y tapetes que parecen heredados de una sobremesa feliz, este local ha conseguido algo extraordinario: parecerse más a una casa vivida que a un restaurante. Lisandro y Fede, dos amigos emparejados con dos hermanas, todos ellos al mando de esta cantina en la que cabe un barrio entero, hacen de este local que parecía maldito un homenaje a Argentina y a su gastronomía, a la comida de casa de la abuela y a la influencia mediterránea que marca sus días.
Tras esa primera impresión, toca hacer lo más difícil: decidir por dónde empezar. Lo mejor para acertar es dejarse llevar por sus recomendaciones, conocen el producto, lo cuidan y saben perfectamente qué plato necesita cada momento: los buñuelos de acelga, espinaca y queso para abrir boca, la empanadilla veggie de boletus para sorprender y la de osobuco servida con yasgua, tomate, lima y picante para relamerse. Sin embargo, hay un plato ideal que marida con todo, con la alegría, con la pena y con la nostalgia, con la añoranza, la felicidad y la melancolía: la milanesa de ternera con un puré de patatas casero y coronada por jamón, queso y salsa de tomate. Tierna, sabrosa y clásica en el sentido más amplio de la palabra. Una delicia.
Un homenaje al barrio, a la memoria y a las raíces, pero también a algo todavía más importante, la sensación de sentirse en casa.
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