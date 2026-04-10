Una receta de mar y montaña para sorprender sin complicarse

Hay recetas que sorprenden por lo que son capaces de ofrecer con muy poco. Este mar y montaña de butifarra y gambones que nos propone Cooking Marga juega precisamente en esa liga: una propuesta original, fácil y accesible que, sin embargo, tiene todo el carácter de un plato de celebración.

Este mar y montaña es la prueba de que la cocina cotidiana puede transformarse en algo especial. Una receta perfecta tanto para una comida entre semana como para vestir una mesa festiva sin estrés ni demasiadas complicaciones.

Ingredientes

Gambones congelados

Butifarra

2 ajos

1 cucharadita de carne de pimiento choricero

Coñac

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Para el puré:

Patatas

Mantequilla

Leche

Nuez moscada

Elaboración

El primer paso es pelar los gambones, reservando por un lado los cuerpos y, por otro, las cabezas. Estas últimas serán la clave del plato, ya que con ellas elaboraremos una salsa intensa y llena de sabor.

En una sartén, sofreímos las cabezas con aceite de oliva y los ajos. Salpimentamos y añadimos un buen chorro de coñac, dejando que evapore el alcohol. Incorporamos la carne de pimiento choricero y un poco de agua, y dejamos reducir unos minutos. Después, colamos la preparación, presionando bien para extraer todo el jugo. Reservamos esta salsa concentrada.

Mientras, cortamos la butifarra y la doramos en una sartén con aceite a fuego fuerte. Cuando esté bien marcada, añadimos un chorrito de coñac y dejamos evaporar. Incorporamos entonces las colas de gambón, salpimentamos y cocinamos todo junto un par de minutos.

El último toque es añadir la salsa de las cabezas y dejar que el conjunto se integre apenas un minuto más. El resultado es un guiso rápido, pero con una profundidad de sabor sorprendente.

El acompañamiento

Para completar el plato, nada mejor que un puré de patatas casero. Hervimos las patatas enteras y peladas, las trituramos con mantequilla, sal, pimienta y un toque de nuez moscada, y vamos añadiendo leche hasta lograr la textura deseada.

El resultado

Un mar y montaña que combina la intensidad de la butifarra con la delicadeza del gambón, ligado por una salsa que concentra todo el sabor del mar. Sencillo, económico y absolutamente delicioso.

Porque a veces, la cocina que más emociona es la que nace de ingredientes cotidianos tratados con mimo. ¡Buen provecho!