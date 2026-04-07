Soma Café: producto local y barrio en el corazón de Inca
Un proyecto sencillo y coherente donde el café, la cocina y el entorno van de la mano.
Cafeymas
Hablando con los responsables de Soma Café, describieron su proyecto con una sencillez que ya lo decía todo: querían ofrecer café de calidad en Inca, apostar por el producto de proximidad, que todo estuviera rico y que la gente se sintiera como en casa. Con honestidad, sin engañar a nadie. Sin más.
En Soma se respira un ambiente local, casi familiar. El espacio es sencillo: madera, terrazzo, unas diez mesas y una pequeña terraza. La carta cambia con las estaciones y se renueva con frecuencia: el porridge de invierno, los llonguets con sobrassada y mahonés, o con pollo marinado y mayonesa de kimchi, y colaboraciones puntuales con productores locales como Quelys. Cada temporada trae algo nuevo, y eso se nota.
El café llega a la taza con un latte art que confirma que aquí alguien sabe lo que hace. Pero Soma tiene también un carácter inquieto que va más allá del producto: club de lectura, participación en las jornadas Tastam Inca y actividades que construyen comunidad alrededor de la cafetería. Cada decisión apunta en la misma dirección.
Lo que prometen es exactamente lo que encuentras al entrar. Y en el mundo de las cafeterías de especialidad, eso no es tan habitual como debería.
Una buena razón para acercarse a Inca y a la Part Forana.
Dirección: Plaça d’Orient, 24, Inca
Redes sociales: instagram.com/somacafeinca/
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