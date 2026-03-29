Picnic Palma, una pausa entre pinos y cocina casera

Muchos palmesanos han ido adoptando un sano ritual: ir a jugar al Pins Padel y reponer fuerzas como reyes y reinas en el (hasta hace tres meses) Picnic Bar. Sin embargo, son cada vez más quienes se acercan al barrio de Sa Teulera específicamente para disfrutar de una buena comida. Y es esta una de las razones por las que el local ha ido más allá de la connotación de bar del club, renombrándose como Picnic Palma. Es un restaurante con todas las letras y con identidad propia.

Por supuesto, sigue conviviendo en hermandad con las pistas deportivas, por el conocido plan conjunto y por la envidiable localización que comparten. Rodeado de pinos, sin coches a la vista y con su terraza , el local lleva casi cinco años construyendo una clientela que no solo busca una mesa donde comer o tomar algo, sino una pequeña desconexión en mitad de la ciudad.

La última reforma, culminada a finales del pasado año, ha servido para redibujar el proyecto y darle una identidad más definida. El nombre juega con esa sensación de picnic en medio del bosque y vida al aire libre; y la palabra Palma sirve a la vez como contrapunto urbano y como seña de identidad local.

La idea de este sitio es que quien llegue sienta que aquí puede bajar un poco el ritmo. Que el sonido lo pongan las pelotas de pádel y los pájaros. Que ir a comer o tomar algo forme parte de un estilo de vida agradable, sea por darse un homenaje posterior al esfuerzo o por el simple placer de saborear el lugar.

Algunos alicientes adicionales: aparcamiento fácil, ambiente familiar y espacio para venir con niños. Todo esto convierte Picnic Palma en un punto de reunión ideal, cómodo y sin complicaciones.

Entre semana abre de ocho de la mañana a doce de la noche de forma ininterrumpida, mientras que sábados y domingos cierra a las nueve y concentra el servicio en desayunos, comidas y tardeo. En ese amplio horario caben desayunos, menú del día, carta, meriendas, cenas, brunch y también celebraciones con finger food.

La cocina de la casa, casera. Las hamburguesas lo son y también las galletas, empanadas, tortillas y postres. Entre los platos que mejor funcionan figuran el Club Sandwich y el cordon bleu, a los que se suma un menú del día muy trabajado que concentra buena parte del movimiento diario. Mientras, los viernes suelen reservarse para una propuesta algo más especial.

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