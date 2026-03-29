OPMallorcamar col·labora en un taller de pesca sostenible per apropar el peix local als futurs cuiners
Els joves estudiants han conegut el valor del producte local i han après tècniques de manipulació, neteja, filetejat i aprofitament integral del peix de temporada
OPMallorcamar ha participat com a entitat col·laboradora en el taller pilot de pesca local sostenible i gastronomia impulsat pel Govern al CIFP Juníper Serra, una iniciativa adreçada a l’alumnat de primer curs del cicle formatiu de Cuina i Gastronomia amb l’objectiu de reforçar el coneixement i el consum de producte pesquer de proximitat.
La jornada ha combinat continguts teòrics i pràctics i ha reunit estudiants, professionals del sector gastronòmic i representants institucionals, posant el focus en la importància de la sostenibilitat, la traçabilitat i la connexió entre els diferents agents de la cadena de valor del peix.
En aquest context, el director comercial d’OPMallorcamar, Marcial Caracena, ha ofert una ponència centrada en el funcionament de la llotja del peix de Palma i el sistema de comercialització, apropant als estudiants el recorregut real del producte des de la seva arribada a port fins a la seva distribució. Durant la seva intervenció, Caracena també ha posat en valor la marca Millorquín, distintiu que identifica el peix i marisc capturat per la flota pesquera de Mallorca i que garanteix l’origen, la frescor i la qualitat del producte, alhora que contribueix a donar visibilitat a les espècies locals.
Des d’OPMallorcamar es destaca la importància d’aquest tipus d’iniciatives per formar futurs professionals més conscients del valor del producte local i del paper clau que juga la llotja en la cadena alimentària. “Apropar la realitat del sector pesquer als estudiants és fonamental perquè, com a futurs cuiners, apostin per productes de proximitat, sostenibles i amb identitat pròpia”, assenyalen des de l’organització.
El taller ha inclòs també una sessió pràctica a càrrec del xef David Rivas, del restaurant Terrae, reconegut amb una Estrella Verda Michelin pel seu compromís amb la sostenibilitat. Els alumnes han treballat amb peix local de temporada, concretament el sarg, aprenent tècniques de manipulació, neteja, filetejat i aprofitament integral del producte.
Aquesta acció s’emmarca en una línia de treball conjunta per reforçar el vincle entre el sector pesquer i el gastronòmic, amb la participació de diferents entitats i agents del territori. El projecte ha estat coordinat per l’Aliança Calant Xarxes i ha comptat amb la col·laboració del CIFP Juníper Serra, OPMallorcamar, Bluefin Balear i el restaurant Terrae.
