Bufandas Vox en el RamProtesta GesaCiclistas Ley de la SerraSon EspasesCambio de horaProcesiones Semana SantaSanti Taura
La Escursac ya es oficialmente reconocida en Vino de la Terra Mallorca

Variedad escursac

Jaume Vidal Fàbregues | Representante de Tianna negre

Palma

El pasado 15 de diciembre de 2025 se hizo oficial la inclusión de la variedad Escursac en el pliego de condiciones de Vino de la Terra Mallorca, tras su publicación en el BOIB. A nivel estatal, el proceso culminó el 31 de diciembre con su publicación en el BOE. Puede parecer un trámite administrativo más, pero detrás hay años de trabajo técnico, investigación y apuesta firme por recuperar una parte de nuestra identidad vitivinícola.

En nuestro caso, en Tianna Negre llevamos más de una década creyendo en esta variedad. Empezamos en 2013 con pequeñas microelaboraciones que nos permitieron entender su comportamiento y su potencial. Desde el primer momento nos sorprendió: una uva con una acidez viva, un perfil aromático muy particular y una gran capacidad para transmitir el carácter mediterráneo de Mallorca.

Esa convicción nos llevó a dar un paso más y plantar una hectárea de Escursac en nuestra finca de Son Boi, en Consell. Hoy, con este reconocimiento oficial, vemos cómo todo ese recorrido cobra aún más sentido.

El proceso para llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Para poder incorporar una nueva variedad en una IGP como Vino de la Terra Mallorca es necesario demostrar, con estudios técnicos y varias añadas de vino, que aporta valor en términos de calidad y reputación. En el caso de la Escursac, se han analizado entre tres y cinco cosechas, además de su impacto a nivel ambiental, social y económico.

Actualmente hay 11 hectáreas inscritas y controladas dentro de la indicación, y todo apunta a que esta cifra seguirá creciendo en los próximos años.

Para nosotros, esta aprobación tiene una consecuencia muy clara: nuestro vino Quattuor Insulae podrá etiquetarse oficialmente como Vino de la Terra Mallorca en las próximas añadas. Pero más allá de lo práctico, es también una forma de cerrar el círculo de un proyecto que empezó con curiosidad y que hoy se consolida como una apuesta por lo propio.

La recuperación de la Escursac no es solo una cuestión técnica o normativa. Es, sobre todo, una manera de mirar hacia nuestras raíces y de construir el futuro del vino mallorquín desde la autenticidad.

