Catavinos, en la ola de las bebidas funcionales

Las bebidas funcionales están funcionando. Y Catavinos lo tiene claro. La demanda ya no es puntual ni exclusiva de nichos muy concretos, sino una realidad cada vez más visible en la restauración de la isla. Daniel Arias, el director comercial de la popular distribuidora, sitúa este auge en una transformación más amplia del consumo. El cliente busca opciones que, además de refrescar o acompañar una comida, aporten un valor añadido vinculado al bienestar.

Una bebida funcional es, en esencia, aquella que va más allá de la hidratación básica. A su composición se suman vitaminas, minerales, antioxidantes, probióticos, aminoácidos o extractos vegetales con un objetivo concreto, ya sea favorecer la energía, ayudar a la digestión, reforzar el sistema inmunológico o contribuir a la concentración y al equilibrio diario. En ese terreno entran desde tés enriquecidos y aguas vitaminadas hasta kombuchas, bebidas nootrópicas o propuestas con adaptógenos.

Desde Catavinos aseguran que ese interés ha crecido de manera clara en los últimos años. Y no solo en cafés de especialidad o espacios muy orientados a un público joven y urbano. También en hoteles, restaurantes, brunchs, zonas de piscina, gimnasios y bares de grandes establecimientos, donde estas referencias empiezan a ocupar un lugar propio en la carta. Para Arias, se trata de una tendencia mundial que responde a una forma distinta de entender el consumo y a una búsqueda de alternativas más saludables frente a otras bebidas, incluidas las alcohólicas.

Daniel Arias, director comercial de Catavinos, muestra algunas de las bebidas funcionales que distribuye la empresa. / .

El catálogo que maneja la distribuidora ilustra bien esa diversidad. Ahí aparecen, por ejemplo, Yoko, un té verde matcha orgánico con azúcar de caña bio no refinada; Brite, presentada como bebida nootrópica natural y orientada a mejorar la concentración y la energía; TRIP, con mezclas botánicas y adaptógenas que ponen el acento en el bienestar; CocoCoast, con distintas aguas de coco y combinaciones frutales; o El Tony Mate, que reivindica la yerba mate como alternativa natural a las bebidas energéticas convencionales.

Más allá de sus diferencias, todas comparten una misma dirección. Son productos que conectan con un consumidor que quiere cuidarse sin renunciar al sabor, la comodidad o la experiencia. Para Catavinos, incorporar estas referencias no es solo ampliar portafolio, sino responder a una necesidad concreta que ya está llamando a la puerta de muchos locales de Mallorca. Y hacerlo, además, con la rapidez que exige un mercado que cambia deprisa y que obliga a estar atento a lo que viene.

En esa lectura del presente, la distribuidora ve una oportunidad clara. Si durante años el foco estuvo en la especialización del vino, la cerveza artesana o los destilados premium, ahora también gana espacio una categoría que mezcla innovación, salud y nuevas rutinas de consumo. Catavinos ha decidido estar ahí desde el principio.