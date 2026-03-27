Terra abre sus puertas en el Born y refuerza la apuesta gastronómica del Grupo Enjoy en Palma

El Passeig del Born suma un nuevo protagonista a su oferta gastronómica con la apertura de Terra, el nuevo restaurante del Grupo Enjoy, que abrió sus puertas el pasado jueves en un evento que reunió a numerosos invitados del ámbito social y empresarial de la isla.

La inauguración confirmó la expectación generada en torno a este nuevo proyecto, que nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro en el centro de Palma. Durante la velada, los asistentes pudieron conocer de primera mano el concepto del espacio y disfrutar de una selección de platos y cócteles en un ambiente cuidado y diseñado para la experiencia.

Ubicado en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, Terra se presenta como un homenaje a la cultura mediterránea, donde el producto, el origen y la experiencia se integran en una propuesta que va más allá de la restauración tradicional. El proyecto combina una cocina basada en el respeto al ingrediente con una puesta en escena contemporánea y un espacio pensado para lo social.

"Terra es una evolución natural de lo que venimos haciendo en Grupo Enjoy, pero también un paso adelante. Queríamos crear un espacio con identidad propia, donde la gente no solo venga a comer, sino a vivir una experiencia completa", señalan desde la Familia Ferrer, propietaria del establecimiento.

En esta línea, los responsables destacan que el proyecto nace tras meses de trabajo conceptual y creativo. "Nos obsesiona el detalle, desde la selección del producto hasta el ambiente. Terra está pensado para que todo tenga sentido: la carta, el espacio, la música, el ritmo del servicio. Queremos que el cliente lo perciba desde el primer momento", explican.

El nuevo restaurante refuerza así la presencia del Grupo Enjoy en Mallorca, consolidando su crecimiento en ubicaciones estratégicas y apostando por conceptos con personalidad propia. "El Born es uno de los grandes escaparates de Palma y estar aquí implica una responsabilidad que conocemos a la perfección gracias a nuestro otro local Born 8". Terra, añaden, "no es un local más, es nuestra manera de entender hacia dónde debe evolucionar la restauración en la ciudad".

Durante la inauguración, además del componente gastronómico, se puso el foco en la dimensión social del proyecto. "Creemos en los espacios que generan conexión. Terra está diseñado para compartir, para alargar las sobremesas y para convertirse en un lugar al que siempre apetezca volver", añaden.

Noticias relacionadas

Con esta apertura, Palma suma un nuevo espacio que combina ubicación, concepto y ejecución en uno de los enclaves más transitados de la ciudad, en un momento en el que la restauración local sigue evolucionando hacia propuestas más experienciales y diferenciadas.