Tres planes gastronómicos para saborear esta primavera

Llega la primavera y, con ella, el calendario gastronómico de la isla se llena de citas que invitan a salir, compartir y saborear el territorio. Abril despliega una ruta de planes imprescindibles para quienes entienden la cocina como una forma de celebrar la vida: del producto del mar a los grandes vinos, pasando por el dinamismo de nuestros restaurantes. Tres propuestas, ordenadas en el tiempo, para no perderse lo mejor del mes.

Mostra de Calvià

La Mostra de Calvià vuelve a confirmar su papel como uno de los eventos gastronómicos imprescindibles de la temporada, no solo por la participación —cerca de 60 restaurantes—, sino por su formato itinerante, que invita a recorrer el municipio a través del paladar.

Durante cuatro fines de semana consecutivos, la Mostra dibuja un mapa culinario diverso: del 9 al 12 de abril en Santa Ponça y Costa de la Calma; del 16 al 19 de abril en Peguera, Cala Fornells, Son Ferrer, Calvià y Es Capdellà; del 23 al 26 de abril en Palmanova y Magaluf; y, finalmente, del 30 de abril al 3 de mayo en El Toro, Portals Nous y Son Caliu.

Cada parada propone menús especialmente diseñados para la ocasión, donde conviven tradición, producto local e influencias internacionales, con menús que oscilarán entre los 16 y los 30 euros.

Feria de la Sepia en el Port d’Alcúdia

A mitad de mes, el protagonismo se traslada al norte con una cita que rinde culto al producto marinero. La Feria de la Sepia del Port d’Alcúdia convierte el paseo marítimo en un gran escaparate gastronómico donde este producto se presenta en múltiples versiones: desde las recetas más tradicionales hasta interpretaciones contemporáneas.

Más allá de la cocina, el ambiente festivo, la música y el mercado artesanal hacen de esta feria un plan redondo para disfrutar durante el fin de semana.

Fira del Vi de Pollença

La última parada nos lleva a Pollença, donde el Claustre de Sant Domingo acogerá los próximos 25 y 26 de abril una nueva edición de la Fira del Vi. Con más de 30 bodegas y unas 250 referencias, el evento se consolida como un punto de encuentro imprescindible para descubrir la riqueza vitivinícola de Baleares.

Catar, aprender y conversar con los productores forma parte de la experiencia, en un entorno que invita a detenerse y apreciar cada detalle. Desde variedades autóctonas hasta proyectos más innovadores, la feria ofrece un recorrido completo por el presente y el futuro del vino en las islas.

Abril se vive así como un viaje gastronómico en tres tiempos: itinerante, marinero y enológico. Tres planes que reflejan la diversidad y el carácter de Mallorca, justo cuando la isla florece y se abre, una vez más, al placer de la buena mesa.