Lo exótico
Arume, el lugar al que siempre apetece volver
La cocina libre de Tomeu Martí, donde Mediterráneo y Asia se encuentran para quedarse en la memoria
Cantaba Chavela, con tanto desgarro como talento, aquello de que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Por esa regla de tres, que nos convence más que la que se estableció en Macondo, podríamos visitar a Tomeu Martí cada semana, cada día, en cada comida o cada vez que se nos despierta el hambre.
Arume, su templo, más que un restaurante —que también lo es y además de los buenos—, es un ejercicio de libertad. La expresión más honesta de un cocinero que no entiende de fronteras ni de etiquetas. En su cocina conviven, con una elegancia casi natural, dos pulsiones que lejos de contradecirse se enriquecen: la raíz mediterránea y el alma asiática. Ingredientes que se fusionan, dialogan y se convierten para construir una propuesta diferente y tan original como coherente.
Tomeu Martí lo resume cada vez que tiene ocasión: hago la cocina que me gustaría comer a mí en un restaurante.
Arume no es japonés, ni tailandés, ni mediterráneo, aunque tenga algo de todos ellos. Es un espacio sin corsés donde cada plato es capaz de sorprender más que el anterior.
A Arume una podría volver y volver y volver y siempre tener ganas de probar cosas nuevas y repetir y combinar y dejarse sorprender. Su carta es, en esencia, una selección de platos donde la inspiración japonesa se fusiona con ese inconfundible punto de vista mediterráneo que define la cocina de Tomeu Martí. Están los clásicos —el nigiri de negret y trufa, el de foie y membrillo, los atadillos de gamba y erizo en tempura— y están esos fuera de carta que, por sí solos, justifican cada visita: como el nigiri de wagyu o el de carabinero. Pequeñas piezas que resumen, mejor que cualquier discurso, lo que ocurre en Arume: producto, intuición y una manera muy personal de entender el placer.
El resultado es una de esas experiencias que no se explican del todo, pero que invitan —como en la canción— a volver cada vez que una tiene ocasión.
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- El último año del bar Plata: la familia Serra busca relevo tras siete décadas de resistencia en Palma
- Condenado un guardia civil por no preparar un coche para un mando
- El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor 'dio negativo en la alcoholemia
- Suciedad y críticas al personal de Son Reus: voluntarios denuncian la precaria situación del refugio de animales tras el cambio de gestión
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Muere un motorista al chocar contra un poste en el Secar de la Real, en Palma
- Cadenas 'low cost' que quizá no conozcas y que ya han desembarcado en Palma