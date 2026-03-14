Maüa, el proyecto de Jaume y Silvia, productores de chocolate entre Mallorca y Nicaragua

MA de Mallorca, ÜA de Nicaragua.

Dos sílabas, dos países y un mismo corazón detrás de una marca de chocolate que nació casi por sorpresa. Mientras medio mundo aprendía a hacer pan durante la pandemia, Jaume, mallorquín, y Silvia, nicaragüense, decidieron ir un paso más allá: convertir el cacao en tableta.

Sin embargo, detrás de Maüa hay mucho más que una ocurrencia doméstica. Jaume, ingeniero técnico agrícola mallorquín, lleva vinculado al cacao desde 2009, con muchos años trabajando en origen y especializándose en cacao de calidad para exportación. En Nicaragua, donde conoció a Silvia en 2007, encontró también una relación cotidiana y cultural con este fruto: allí, sobre todo en el norte del país, el cacao forma parte del paisaje, de la memoria familiar y de la vida diaria mucho antes de convertirse en chocolate tal y como lo entendemos en Europa.

Ese conocimiento profundo del producto —sumado a la experiencia profesional de Jaume, que incluso trabajó para una multinacional del sector— fue clave para que el proyecto arrancara con una base sólida y un conocimiento profundo del producto y del sector. Las primeras tabletas, hechas en casa y regaladas entre amigos sin desvelar su autoría, provocaron una reacción inmediata: todo el mundo quería saber de dónde salía aquel chocolate. A finales de 2020, lo que empezó casi como un juego ya era empresa.

Hoy, Maüa se define como unos “chocolates hechos en el Mediterráneo con raíces tropicales” y trabaja con siete orígenes distintos. Su apuesta pasa por respetar la calidad del cacao en origen y cuidar al máximo el proceso, especialmente dos momentos decisivos: el tostado y el refinado.

Porque en el chocolate, como en casi todo lo importante, el secreto está en saber tratar bien la materia prima. En cada tabletade MAüa, además de cacao, encontramos un vínculo con el origen y una historia que merece ser contada.

Chocolates artesanales Maüa / Fotos de Maüa