Pierna de cordero mechada para celebrar la Semana Santa

Con la mirada ya puesta en la Semana Santa, Marga Quetglas, alma de Cooking Marga, nos propone una receta que en muchas casas mallorquinas es sinónimo de fiesta y reunión familiar: una pierna de cordero mechada al horno, aromatizada con sobrasada, ajos, perejil y un generoso toque de brandy.

Un plato tradicional, contundente y lleno de matices, que Marga prepara “como lo hacemos en casa siempre que tenemos celebración”. Porque si hay un producto que conecta con nuestras raíces en estas fechas es el cordero, protagonista indiscutible de la mesa en esta época del año.

Un clásico que nunca falla

La receta parte de una pierna de cordero deshuesada, muy cómoda para servir, aunque también puede prepararse con hueso —“queda incluso más sabrosa”, apunta Marga—. El secreto está en las mechas: pequeños cortes que se rellenan con láminas de ajo, sobrasada y perejil fresco, creando un interior jugoso y lleno de aroma.

Durante la cocción, la cebolla se confita lentamente con los jugos de la carne y la grasa especiada de la sobrasada, dando lugar a una salsa natural intensa y melosa. El brandy, añadido en varias tandas, aporta profundidad y carácter al asado.

Y lo mejor de todo: la textura final. Tras dos horas largas de horno, la carne queda tan tierna que “literalmente no vamos a necesitar cuchillo”.

Ingredientes

1 pierna de cordero deshuesada

2 dientes de ajo

Sobrasada

Perejil fresco

3 cebollas

Coñac o brandy

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Paso a paso

1. Preparar las mechas

Colocamos la pierna en una fuente apta para horno. Con un cuchillo hacemos agujeros profundos por ambos lados (unas cuatro o cinco incisiones por cada lado).

Rellenamos cada mecha con una lámina de ajo, un poco de sobrasada y unas hojas de perejil fresco, introduciéndolo bien hasta el fondo.

2. Salpimentar y añadir la cebolla

Salpimentamos la carne. Pelamos y cortamos las cebollas en trozos grandes, las aliñamos con sal, pimienta y aceite de oliva y las distribuimos alrededor del cordero.

3. El toque de brandy y el horno

Añadimos un buen chorro de brandy. Tapamos la fuente con otra fuente gemela (mejor que papel de aluminio, ya que conserva mejor la humedad) y horneamos a 180 ºC durante aproximadamente dos horas.

A la hora de cocción, destapamos con cuidado, damos la vuelta al cordero, recolocamos la cebolla y añadimos otro chorro de brandy.

Tapamos y horneamos una hora más.

Tres cuartos de hora después, volvemos a destapar, añadimos un último chorrito de brandy y dejamos 15 minutos finales destapado para que se dore ligeramente.

El momento de servir

La pierna se presenta con toda la cebolla confitada y su propio jugo. Como acompañamiento, Marga lo tiene claro: unas patatas fritas caseras, sencillas y crujientes, que contrastan con la melosidad de la carne.

Un plato para compartir, para alargar la sobremesa y brindar en buena compañía.

¡Buen provecho!