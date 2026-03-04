ACCO, la cafetería de Palma que sirve el mejor café con leche de España

En la barra de ACCO no pasa nada extraordinario. El café se sirve con calma, la leche está bien trabajada y el ambiente es el de una pequeña cafetería que funciona porque hace bien lo básico. Sin embargo, desde hace unas semanas, hay clientes que entran y sueltan la frase casi en voz baja, como si fuera una exageración: “¿Es aquí donde se sirve el mejor café con leche de España?”.

Nahuel sonríe con cierta incomodidad cuando lo cuenta. El comentario viene de Madrid, de un festival de café en el que participó casi sin expectativas. Doce baristas, un mismo café, una misma máquina y un mismo molino. Diez minutos para entender un café desconocido y seis para preparar una bebida con leche que debía convencer a un jurado atento al sabor, a la técnica y a la forma de trabajar.

Nahuel, propietario de ACCO / Jesús Cortés

El café era de Guatemala, con un perfil achocolatado y un tueste más bien oscuro. Mientras a otros les aparecía una acidez difícil de explicar, Nahuel ajustó el punto de molienda, escuchó lo que pasaba a su alrededor y afinó la receta hasta encontrar un equilibrio coherente. Sin alardes: profesionalidad, criterio y oficio.

El resultado fue sencillo de medir, el jurado se bebió su café entero.

Hoy, de vuelta en su cafetería, Nahuel le quita importancia al premio. Le da más pudor que orgullo. La barra sigue siendo la misma, el café también.

Para mí, eso es lo que marca la diferencia en una verdadera cafetería de especialidad. No las medallas ni los titulares, sino la profesionalidad de quien sabe leer un café y sacar lo mejor de él en cualquier circunstancia.