FEVI 2026 bate récord y celebra 25 años de Catavinos

La novena edición de Catavinos FEVI, el Festival del vino, se celebró el 16 de febrero en el Palau de Congresos de Palma, y lo hizo con cifras de récord. Se registraron más de 2.500 acreditaciones entre profesionales del sector y clientes particulares de Catavinos, reafirmando la feria como una de las citas de referencia para el canal Horeca en Balears.

FEVI volvió a desplegar su fórmula de salón especializado, con 104 estands y la presencia de productores de vinos y bebidas premium. La participación fue de más de cien productores, que representaban más de 150 marcas, con propuestas que iban de vinos y destilados a mixers, refrescos y bebidas funcionales.

Más allá de las degustaciones y el intercambio comercial, la jornada puso el foco en la formación y la competición. El concurso de cata a ciegas reunió a 24 profesionales en colaboración con la Asociación Balear de Sumilleres. El podio lo firmaron Claude Monti como primer clasificado, Toni Nicolau en segunda posición y Ana Girotti como tercera.

La gran novedad fue el primer Concurso de Coctelería sin alcohol de Balears, planteado en formato Mistery Box y organizado con la colaboración de la Asociación de Barmans de Balears. Los ganadores fueron Biel Ramon, Mattia Meroni y Adrián Cardona, en ese orden.

Miembros del equipo de Catavinos. De pie: Brian, Erica, Vili (gerente), Albert (comercial en Ibiza), Dani y Alfonso. Abajo: Isma, Iacopo (especialista en destilados), Dani Arias (director comercial) y Camille. / Catavinos

Además, Catavinos aprovechó FEVI para conmemorar su 25º aniversario con un espacio específico bautizado como «25 años juntos», dedicado a las bodegas que acompañan al proyecto desde sus inicios. La muestra tuvo lugar en una de las mezzanines de la segunda planta, reservada a firmas emblemáticas de su trayectoria.

Con una historia que se remonta a 2009 y un crecimiento sostenido en cada convocatoria, FEVI cerró su novena edición reforzando su doble condición de punto de encuentro para aficionados y de feria profesional.