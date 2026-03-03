FEVI 2026 bate récord y celebra 25 años de Catavinos
La 9ª edición del Festival del vino reunió en el Palau de Congressos a más de 2.500 acreditados y estrenó el primer concurso balear de coctelería sin alcohol
La novena edición de Catavinos FEVI, el Festival del vino, se celebró el 16 de febrero en el Palau de Congresos de Palma, y lo hizo con cifras de récord. Se registraron más de 2.500 acreditaciones entre profesionales del sector y clientes particulares de Catavinos, reafirmando la feria como una de las citas de referencia para el canal Horeca en Balears.
FEVI volvió a desplegar su fórmula de salón especializado, con 104 estands y la presencia de productores de vinos y bebidas premium. La participación fue de más de cien productores, que representaban más de 150 marcas, con propuestas que iban de vinos y destilados a mixers, refrescos y bebidas funcionales.
Más allá de las degustaciones y el intercambio comercial, la jornada puso el foco en la formación y la competición. El concurso de cata a ciegas reunió a 24 profesionales en colaboración con la Asociación Balear de Sumilleres. El podio lo firmaron Claude Monti como primer clasificado, Toni Nicolau en segunda posición y Ana Girotti como tercera.
La gran novedad fue el primer Concurso de Coctelería sin alcohol de Balears, planteado en formato Mistery Box y organizado con la colaboración de la Asociación de Barmans de Balears. Los ganadores fueron Biel Ramon, Mattia Meroni y Adrián Cardona, en ese orden.
Además, Catavinos aprovechó FEVI para conmemorar su 25º aniversario con un espacio específico bautizado como «25 años juntos», dedicado a las bodegas que acompañan al proyecto desde sus inicios. La muestra tuvo lugar en una de las mezzanines de la segunda planta, reservada a firmas emblemáticas de su trayectoria.
Con una historia que se remonta a 2009 y un crecimiento sostenido en cada convocatoria, FEVI cerró su novena edición reforzando su doble condición de punto de encuentro para aficionados y de feria profesional.
- Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
- Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma
- Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
- Buscan a un padre y a su hijo perdidos en Escorca
- Obligan a readmitir a un médico de Palma al que habían despedido por retrasos y fallos en diagnósticos y tratamientos
- Denuncian el cierre de un camino histórico en Sant Llorenç des Cardassar y piden su reapertura inmediata
- Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza
- Martín Demichelis, en su presentación con el Mallorca: 'Quien se crea que es titular está equivocado y quien se crea relegado, también