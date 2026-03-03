Cooking Marga: "Si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera"

―¿Cómo nació @cookingmarga?

―Fue en pleno inicio de la pandemia. Y no estaba planeado. Cuando hice el primer vídeo, no tenía Instagram ni sabía cómo iban las redes. Fueron mis hijas quienes me animaron a hacerme una cuenta y colgarlo. Y lo de Cooking Marga nos hizo gracia por el juego Cooking Mama.

―¿Cuánto han cambiado tus hábitos desde que iniciaste el canal?

―Al principio, como teníamos mucho tiempo, era casi vídeo diario, porque me entretenía. Luego, cuando vi que había seguidores, me autoimpuse la rutina de publicar cada sábado por la tarde. Y me encanta. Lo gracioso es que, si me voy de viaje y se me olvida, el sábado por la tarde me escribe gente preguntando por la receta. Así que la dejo programada.

―¿Qué engancha a esos seguidores?

―Yo siempre recuerdo que soy abogada, no cocinera profesional. Pero me gusta enseñar que no es tan difícil, que con un poco de práctica se pueden hacer cosas fantásticas. Esa es la idea. Si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera.

―En redes suele haber haters. ¿Te han tocado?

―Ni uno. Todo lo que recibo es súper positivo. La frase que más me dicen es: «Qué fácil lo haces». Y a mí me encanta, porque recetas enrevesadas ya ni me motivan.

―¿Qué tipo de mensajes te gustan más?

―Gente que me dice que en casa apenas cocinaban y ahora se animan con mis recetas. Eso me hace mucha más ilusión que cualquier otra cosa.

―La cocina mallorquina está muy presente. ¿La aprendiste de pequeña?

―Empecé con el recetario de mi madre y de mis tías. En mi casa, las mujeres han sido excelentes cocineras mallorquinas. De hecho, mi primera receta fue el llom amb col. Mi madre ya no está y me viene muy bien tener esas recetas guardadas. A veces, no cocinas un determinado plato en años y aparecen dudas sobre algún paso. El otro día hice sopas y grabé el vídeo por si acaso, porque puede servirme más adelante.

―¿Cuesta que lo mallorquín tenga el mismo peso en tu contenido?

―Es que ya me quedan pocos platos mallorquines por hacer. Si bajas al inicio, están casi todos. Lo que sí me apetece es regrabar algunas recetas antiguas, actualizadas. Y también intercalar, porque hay comida buenísima fuera.

―¿Qué te da Cooking Marga que no te da tu trabajo de abogada?

―Buen rollo. Mi trabajo es solucionar problemas y esto es una parte alegre. Me da muchas alegrías. Sin ir más lejos, colaborar con Mallorca Delicia en este diario es algo que no esperaba y que estoy encantada de hacer.

―Te pido un consejo: ¿debo echar canela al arròs brut?

Noticias relacionadas

―Lleva especias típicas, sí, canela entre ellas. Pero si te pasas, te mata el sabor de todo lo demás. Yo pongo poquita, poquita.