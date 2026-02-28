La Pérgola: pintxos y copas, vasco y mediterráneo /

La Pérgola es ya un clásico de Palma que no necesita grandes explicaciones. Su terraza es bien reconocible en el paisaje de Ciutat.

Es, con todas las letras, un sitio de claro pintxos (escribámoslo así, porque este local tiene mucho de vasco). De entre los platos de tapeo que tienen por ofrecer, ellos decidieron, ya al concebir el negocio hace quince años, que la imagen que lo iba a representar iba a ser la de una gilda. Mucho antes de que estas se convirtieran en el aperitivo estrella del país.

La Pérgola deja ver su influencia vasca en su propuesta de plan. La experiencia de tapeo que combina los clásicos de toda la vida con alguna que otra incorporación. Tapas de siempre, como las imprescindibles albóndigas, y formatos más actuales en nuestras mesas, como los tacos, baos de pan bao o brioches que buscan sorprender un poco. Desde el restaurante aseguran que la idea es sencilla. Una cocina muy variada, en la que reinan los pintxos, las raciones y los platos para compartir. Todo dedicado a que los clientes encuentren un momento de alegría en picar un poco lo de siempre, pero también con algo nuevo.

El local, además, juega con más de un ambiente. Abajo, La Pérgola funciona como punto de encuentro para ese tapeo distendido, en buena compañía y a pie de calle. Arriba, el espacio lleva un aire distinto. El restaurante cuenta con un ático (llamado «Átiko», claro) destinado a grupos y eventos a partir de quince personas, una opción pensada para celebraciones, reuniones de empresa o comidas organizadas. La fórmula comprende dos tipos de menú. Un menú sentado para grupos de hasta veinticinco comensales, y un menú finger food, para que disfruten de picar y comer con las manos hasta cien personas, con la flexibilidad que requiere un evento en movimiento.

La Pérgola es para muchos palmesanos el lugar ideal para picar algo en buena compañía. / Carlos Ginard

La Pérgola abre a mediodía, pero el ambiente que genera se nota con claridad cuando el reloj se acerca a la franja fuerte, a partir de las dos o las dos y media, explican, llega el momento en que la terraza se llena y brilla La Pérgola en todo su esplendor. Ese es, quizá, el mejor resumen del sitio. Un lugar para ir a lo seguro con una gilda y una rica cerveza, para dejarse tentar por un pitxo o dos. O por un «par mallorquín» de pintxos, que en buena compañía la culpa se reparte.