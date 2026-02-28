Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación en la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears: Taller de cocina coreana

En el Restaurante Miramar los estudiantes aplican sus conocimientos en un entorno real, ofreciendo a los comensales una experiencia culinaria de alta calidad

La Escola d'Hoteleria de les Illes Balears propone un taller de cocina que fusiona tradición coreana y nutrición.

Redacción Especiales

Palma

Sabores que nutren. Tradición que sana

Descubre el equilibrio perfecto entre placer y bienestar con platos coreanos vegetarianos.

Duración: 2 h y 30 minutos

Horario: De 17 a 19.30 h.

Fecha:26/03/2026

En este taller aprenderemos a preparar, Japchae y Jjajang.

El Japchae, reconocido por su equilibrio y refinamiento. Elaborado con fideos (Dangmyeon), de textura suave y ligeramente elástica, salteado con vegetales frescos cortados en juliana y aderezado con salsa de soja y aceite de sésamo tostado.

El Jjajang vegetariano, elaborado a base de ingredientes vegetales. Con pasta de soja negra fermentada (chunjang), cocinada lentamente con cebolla, calabacín y otros vegetales frescos que aportan dulzor natural y textura.

También incorporaremos el poder de las verduras crucíferas como brócoli, col, kale y pak choi, reconocidas por sus propiedades antiinflamatorias y detoxificantes. Estas joyas verdes ayudan a reducir la inflamación, apoyar la función hepática y revitalizar el organismo de manera natural.

Atrévete a probar una cocina que fusiona tradición coreana y nutrición.

Taller impartido por Hyunju Chong Profesora colaboradora EHIB

Más información: Gero Beltrán y Marta Pol 

fc-ehib@uib.es 971172780 - 971071224

El Restaurante Miramar es un aula gastronómica viva donde el talento emergente perfecciona sus habilidades en cocina, servicio y gestión.

Restaurante Miramar de la Escola d’Hoteleria

El Restaurante Miramar de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears es mucho más que un restaurante: es un aula gastronómica viva donde el talento emergente perfecciona sus habilidades en cocina, servicio y gestión. En este espacio formativo, los estudiantes aplican sus conocimientos en un entorno real, ofreciendo a los comensales una experiencia culinaria de alta calidad.

Su propuesta gastronómica combina con equilibrio la tradición y la innovación, dando lugar a una carta dinámica y cuidadosamente elaborada. La carta refleja dedicación, técnica y creatividad. Cada plato ha sido cuidadosamente creado por los estudiantes, bajo la guía de profesores y chefs expertos.

Además, el restaurante dispone del comedor privado Nixe, con capacidad máxima para 30 personas. Un espacio reservado que garantiza intimidad y confort, ideal para comidas de empresa, reuniones de negocios o celebraciones especiales que requieran un entorno exclusivo y distinguido.

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears le ofrece una propuesta gastronómica que fusiona sabores locales e internacionales, elaborada con ingredientes frescos y de calidad, y técnicas contemporáneas que realzan cada matiz.

Una experiencia pensada para sorprender y deleitar los sentidos.

Abierto miércoles, jueves y viernes de 13:45 a 15:15 horas. Solo servicio de almuerzo.

Reservas: 971 17 26 08 – 26 26

Reserva de grupos: 971 17 27 81

