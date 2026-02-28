Dôme, el meeting point con cara diurna y nocturna

Dôme acaba de cumplir apenas un año, pero su concepto ya ha calado en Palma. Se trata de un local pensado para acompasar la jornada, con una carta luminosa por la mañana y una experiencia más sensorial cuando cae la noche.

Diseñado por el estudio More Design, el local apuesta por cúpulas, líneas curvas y elementos decorativos artesanales, una estética orgánica y vanguardista. Pertenece a Forn Projects, grupo que firma otros proyectos en la ciudad como Ombu, Forn de Sant Joan, La Caña y Koa.

Durante la mañana y el mediodía, Dôme es el lugar del brunch. Platos saludables elaborados con producto de proximidad, dentro de una carta amplia y flexible. Hay opciones veganas y vegetarianas, además de alternativas sin gluten y sin lactosa, además de carnes y pescados de alta calidad. En la parte líquida, ofrece café de especialidad y una gama de bebidas que se han instalado en los desayunos contemporáneos, como té matcha, golden milk y lattes gourmet.

Durante la mañana y el mediodía, Dôme es el lugar del brunch. / Dôme

Cuando cae la noche, la parte inferior del restaurante cobra vida. Es la Sala Mana, con una carta específica para cenas y una atmósfera envolvente con iluminación tenue. La música, con sesiones de DJs locales y también una línea con el mejor electro-house de vanguardia según el formato, termina de definir el espacio. Un excelente ambiente para alargar la noche, entrar a por un cóctel excepcional o tomar algo en buena compañía. Es el lugar ideal para celebrar eventos en grupo, con posibilidad de menú finger food.

A partir del 6 de marzo, además, el local ha anunciado la puesta en marcha de los tardeos de los viernes, con un menú especial en Sala Mana y acceso al tardeo, o bien la opción de entrada en puerta con consumición. Cabe destacar, por otra parte, que la buena acogida de las sesiones musicales ha llevado al restaurante a organizar también brunchs especiales con DJ algunos domingos en la parte de arriba del local. Puedes consultar su Instagram para enterarte de estos y otros eventos en Dôme.

La Sala Mana es la parte inferior de Dôme. El lugar ideal para cenar, celebrar un evento, un tardeo o incluso un brunch con DJ. / Dôme

Un año después de su puesta en marcha, Dôme mantiene la misma promesa que lo define. Ser un lugar que se adapta al momento, de brunch fresco y original por la mañana a experiencia inmersiva y multisensorial por la noche, con Sala Mana como su cara más festiva.