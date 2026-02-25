Gastronews
¿Qué pedimos en… el nuevo Bar Rey Sancho?
El histórico local reabre con una carta mediterránea basada en encurtidos, escabeches y cocina a la brasa.
Un menú de color azul tiza cuelga en las vidrieras del renovado Bar Rey Sancho. Son muchos los curiosos que se detienen ante el número 18 de la calle que da nombre al local para leer la nueva propuesta y asomarse a su interior, un lugar que, pese al evidente lavado de cara, conserva la esencia y las cicatrices de un espacio que llevaba cerrado desde antes de la pandemia.
Sus propietarios, Alexis Cataldi y Estanislao Carenzo, mantienen el nombre y la fachada. Esa era su intención desde el principio: respetar la historia del lugar y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa apostando por una carta inspirada en el Mediterráneo, con tintes que evocan sabores y aromas que van desde Marruecos hasta Grecia.
En su propuesta conviven un menú de mediodía y una carta en la que reinan los encurtidos, los fermentados y los escabeches. Nada más cruzar la puerta, el olor a brasa invade el espacio y anticipa por dónde irá la experiencia. La carta está viva y va cambiando según el producto y la temporada.
Les preguntamos cuáles son esos platos que hay que pedir sí o sí en una primera visita. No lo dudan. El escabeche de berenjenas es uno de ellos: una receta donde la hortaliza, asada previamente a la brasa, se impregna de un aliño equilibrado entre acidez y especias, logrando una textura melosa y un sabor profundo que denota la esencia de la casa.
Las codornices “al dimoni” son el plato principal que no nos podemos perder. Llegan a la mesa abiertas y bien doradas, con la piel marcada por la brasa y cubiertas de hierbas frescas y un picado especiado que sorprende por su original y potente sabor. Todo un descubrimiento.
Con esta nueva etapa, el Bar Rey Sancho vuelve a levantar la persiana con una mirada contemporánea que aspira a recuperar su papel como punto de encuentro para vecinos y curiosos que se acercan en busca de una cocina honesta, con carácter y acento mediterráneo.
