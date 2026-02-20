La Fira d’Andratx se saborea tapa a tapa

La Fira d’Andratx volverá a vivirse este año con un marcado acento gastronómico gracias a una nueva edición de su Ruta de la Tapa y Muestra Gastronómica, una invitación abierta a descubrir —o redescubrir— la cocina del municipio de la mano de sus bares y restaurantes.

Durante el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de marzo, el Passeig de Son Mas se transformará en un gran punto de encuentro donde vecinos y visitantes podrán saborear Andratx en un ambiente festivo y al aire libre. La ruta arrancará el sábado por la noche, de 20.00 a 02.00 horas y continuará el domingo de 12.00 a 22.00 horas, ampliando las posibilidades para disfrutar con calma de cada propuesta.

La iniciativa, integrada en el programa oficial de la Fira, tiene como objetivo poner en valor el tejido hostelero local y dar visibilidad al talento culinario del municipio. Tapas creativas, platos elaborados para la ocasión y bebidas seleccionadas acompañarán una experiencia pensada para pasear, compartir y convertir cada parada en una pequeña celebración gastronómica.

La Ruta de la Tapa se consolida así como uno de los grandes atractivos del fin de semana ferial, combinando tradición, producto y dinamización económica. Un plan perfecto para quienes entienden la gastronomía como cultura y disfrute, y una excusa ideal para acercarse a Andratx y vivir uno de los fines de semana más señalados de su calendario.