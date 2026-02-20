Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fira d’Andratx se saborea tapa a tapa

El 28 y 29 de marzo, el Passeig de Son Mas se convierte en el epicentro gastronómico del municipio con una nueva edición de la Ruta de la Tapa y Muestra Gastronómica.

Tapas creativas Ruta de la Tapa de Andratx

Tapas creativas Ruta de la Tapa de Andratx / Archivo

Ana Martínez

La Fira d’Andratx volverá a vivirse este año con un marcado acento gastronómico gracias a una nueva edición de su Ruta de la Tapa y Muestra Gastronómica, una invitación abierta a descubrir —o redescubrir— la cocina del municipio de la mano de sus bares y restaurantes.

Durante el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de marzo, el Passeig de Son Mas se transformará en un gran punto de encuentro donde vecinos y visitantes podrán saborear Andratx en un ambiente festivo y al aire libre. La ruta arrancará el sábado por la noche, de 20.00 a 02.00 horas y continuará el domingo de 12.00 a 22.00 horas, ampliando las posibilidades para disfrutar con calma de cada propuesta.

La iniciativa, integrada en el programa oficial de la Fira, tiene como objetivo poner en valor el tejido hostelero local y dar visibilidad al talento culinario del municipio. Tapas creativas, platos elaborados para la ocasión y bebidas seleccionadas acompañarán una experiencia pensada para pasear, compartir y convertir cada parada en una pequeña celebración gastronómica.

La Ruta de la Tapa se consolida así como uno de los grandes atractivos del fin de semana ferial, combinando tradición, producto y dinamización económica. Un plan perfecto para quienes entienden la gastronomía como cultura y disfrute, y una excusa ideal para acercarse a Andratx y vivir uno de los fines de semana más señalados de su calendario.

Tapas creativas en la Ruta de la Tapa de Andratx

Tapas creativas en la Ruta de la Tapa de Andratx / Archivo

