Cuatro ideas para simplificar la vida en la cocina

La tecnología no siempre llega en forma de grandes electrodomésticos ni de promesas futuristas. A veces se cuela en casa como un detalle pequeño y bastante sensato: un artilugio que te ahorra un paso, reduce el desorden, mejora un resultado o simplemente te quita una molestia diaria. En la cocina —donde todo ocurre a la vez y el tiempo siempre va justo— esos avances se notan el doble.

Esta Selección Manjaria reúne cuatro gadgets que pretenden hacer el día a día más agradable: cocinar con más comodidad, conservar mejor, ensuciar menos y rematar platos con un punto más fino. Pequeñas mejoras, de las que suman.

1. Afilador manual de cuchillos (3 fases)

Un cuchillo sin filo no es solo triste: es peligroso. Un afilador sencillo te devuelve el corte para el día a día sin meterte en piedras japonesas, ángulos y crisis existenciales. Con la desaparición progresiva del afilador en las calles, no nos queda otra que serlo nosotros mismos.

Afilador manual / Archivo

2. Mini sellador térmico portátil para bolsas

El antídoto contra las bolsas “dobladas y con pinza desde 2019”. Sella snacks, congelados y básicos de despensa. Al dejar el cierre más hermético, ayuda a conservar mejor (menos humedad, menos aire, menos olor), evita derrames en el cajón y, de paso, te anima a reutilizar envases en vez de tirar la bolsa cada vez que la abres.

Minisellador para snacks / Archivo

3.Molino eléctrico de sal y/o pimienta

El típico gadget que parece prescindible… hasta que lo usas dos días seguidos y ya no hay vuelta atrás. Con solo pulsar un botón, muele al momento y te deja sazonar con una mano mientras con la otra remueves, emplatas o sujetas la sartén. Resultado: más aroma, mejor control y un acabado más “pro” en cualquier plato. Muchos modelos incluyen ajuste de grosor (fino/grueso) y luz LED, para clavar el punto incluso en la mesa.

Molinillo eléctrico / Archivo

4.Lámina de silicona reutilizable para horno (o esterilla para airfryer)

De esas compras pequeñas que te hacen sentir adulto funcional. Se coloca sobre la bandeja y listo: nada se pega, se cocina más uniforme y la limpieza es mucho más sencilla. Perfecta para verduras, pescado, galletas, patatas y, sobre todo, para reducir papel de horno sin renunciar a la comodidad. Si usas airfryer, la esterilla hace lo mismo: menos suciedad, menos humo y cero dramas.