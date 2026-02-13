Selección Manjaria
Cuatro ideas para simplificar la vida en la cocina
Este febrero, en la Selección Manjaria, proponemos cuatro pequeñas herramientas para que cocinar sea todavía más placentero.
La tecnología no siempre llega en forma de grandes electrodomésticos ni de promesas futuristas. A veces se cuela en casa como un detalle pequeño y bastante sensato: un artilugio que te ahorra un paso, reduce el desorden, mejora un resultado o simplemente te quita una molestia diaria. En la cocina —donde todo ocurre a la vez y el tiempo siempre va justo— esos avances se notan el doble.
Esta Selección Manjaria reúne cuatro gadgets que pretenden hacer el día a día más agradable: cocinar con más comodidad, conservar mejor, ensuciar menos y rematar platos con un punto más fino. Pequeñas mejoras, de las que suman.
1. Afilador manual de cuchillos (3 fases)
Un cuchillo sin filo no es solo triste: es peligroso. Un afilador sencillo te devuelve el corte para el día a día sin meterte en piedras japonesas, ángulos y crisis existenciales. Con la desaparición progresiva del afilador en las calles, no nos queda otra que serlo nosotros mismos.
2. Mini sellador térmico portátil para bolsas
El antídoto contra las bolsas “dobladas y con pinza desde 2019”. Sella snacks, congelados y básicos de despensa. Al dejar el cierre más hermético, ayuda a conservar mejor (menos humedad, menos aire, menos olor), evita derrames en el cajón y, de paso, te anima a reutilizar envases en vez de tirar la bolsa cada vez que la abres.
3.Molino eléctrico de sal y/o pimienta
El típico gadget que parece prescindible… hasta que lo usas dos días seguidos y ya no hay vuelta atrás. Con solo pulsar un botón, muele al momento y te deja sazonar con una mano mientras con la otra remueves, emplatas o sujetas la sartén. Resultado: más aroma, mejor control y un acabado más “pro” en cualquier plato. Muchos modelos incluyen ajuste de grosor (fino/grueso) y luz LED, para clavar el punto incluso en la mesa.
4.Lámina de silicona reutilizable para horno (o esterilla para airfryer)
De esas compras pequeñas que te hacen sentir adulto funcional. Se coloca sobre la bandeja y listo: nada se pega, se cocina más uniforme y la limpieza es mucho más sencilla. Perfecta para verduras, pescado, galletas, patatas y, sobre todo, para reducir papel de horno sin renunciar a la comodidad. Si usas airfryer, la esterilla hace lo mismo: menos suciedad, menos humo y cero dramas.
