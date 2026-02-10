Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Catalán jóvenesBar PesqueroFuga de TalentoVapers MenoresCan Joan de Saigo CierraAlfonso Díaz
instagramlinkedin

Gastronews

La Italia más fiel se sirve en Binissalem

Terra di Vino lleva doce años defendiendo la cocina tradicional italiana de la mano del chef Simone Panighello, con platos que apuestan por la sencillez, el producto y la memoria gastronómica.

Tagliolino negro, una de las especialidades del chef

Tagliolino negro, una de las especialidades del chef / Ana Martínez

Ana Martínez

Hay cocinas que funcionan como una máquina del tiempo. La italiana es una de ellas: basta un tenedor y una pasta humeante para viajar a una trattoria romana, a una mesa sencilla donde todo resulta familiar y apetecible. La cocina italiana tiene ese don: convertir lo cotidiano en algo reconocible y reconfortante. Y quizá por eso, cuando uno cruza la puerta de Terra di Vino, la sensación es la de haber salido de la isla durante unas horas… sin necesidad de hacer la maleta.

El restaurante lleva doce años latiendo con pulso propio bajo la batuta del chef Simone Panighello, originario de Heraclea, cerca de Venecia. Su cocina no busca atajos ni artificios: es la que él mismo define como cucina della mamma, basada en el respeto a la receta, al producto y a una manera de cocinar que se aprende en casa y no en los libros.

En nuestra visita, dos platos bastaron para entender la filosofía de la casa. El primero, una Cacio e Pepe que mira directamente a Roma con una ejecución impecable: queso pecorino de Cerdeña, pimienta bien medida y el aporte elegante de la trufa, que suma aroma y profundidad sin desvirtuar el conjunto. Cremosa, equilibrada y muy reconocible.

El segundo pase fue un tagliolino negro tan preciso como sugerente. La pasta, teñida por la tinta, sirve de base a una lubina delicada, botarga que aporta un punto marino y alcachofa que redondea el plato con su perfil vegetal. Un toque picante final añade tensión y demuestra que, incluso dentro de la tradición, hay espacio para el carácter y la personalidad.

Noticias relacionadas y más

Terra di Vino es un restaurante que no busca sorprender, sino convencer. Y lo hace desde la constancia, desde una identidad clara y sin disfraces. Al salir, uno tiene la sensación de haber comido muy bien, sí, pero también de haber confirmado que la cocina italiana más auténtica puede encontrarse más allá de sus fronteras, en un pequeño y encantador pueblo del interior de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
  2. Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
  3. Rediseñan el espacio aéreo del aeropuerto de Palma y reducen el ruido de aviones sobre los núcleos de población cercanos
  4. Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda
  5. Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
  6. Condenado por acosar en Sóller a un guardia civil con insultos como ‘puta foraster’
  7. Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
  8. Un hotel de Mallorca se cuela entre los finalistas a mejor hotel de costa de España

Opinió | La victòria del Fibwi Mallorca fa que Son Moix respiri a ritme de play-off

Opinió | La victòria del Fibwi Mallorca fa que Son Moix respiri a ritme de play-off

Opinión | Pedir primas por la permanencia: un insulto que el Mallorca no puede permitirse

Opinión | Pedir primas por la permanencia: un insulto que el Mallorca no puede permitirse

Meliá, afectada por el cierre de hoteles en Cuba por los recortes de petróleo de Trump

Meliá, afectada por el cierre de hoteles en Cuba por los recortes de petróleo de Trump

La Italia más fiel se sirve en Binissalem

La Italia más fiel se sirve en Binissalem

Vecinos ante el anuncio del Jardín Botánico de Palma: "Que primero acaben una cosa y luego hagan otra"

Vecinos ante el anuncio del Jardín Botánico de Palma: "Que primero acaben una cosa y luego hagan otra"

Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma

Dos años de cárcel por asaltar a mujeres mayores en Palma

Piden 8 años de cárcel por cometer dos atracos en una hora en Palma: "Me pidió un cigarro y me quitó la cadena de un tirón"

Piden 8 años de cárcel por cometer dos atracos en una hora en Palma: "Me pidió un cigarro y me quitó la cadena de un tirón"

Cort encarga un estudio de la estructura de la plaza Major de Palma para valorar su resistencia antes de su reforma

Cort encarga un estudio de la estructura de la plaza Major de Palma para valorar su resistencia antes de su reforma
Tracking Pixel Contents